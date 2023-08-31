ستنضم نباتات "خنّاق الذباب" و"نبات الإبريق" والندية" إلى أكثر من 3000 نوعاً من الحيوانات والنباتات بالقبة الأحيائية الفريدة من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ذا جرين بلانيت دبي" الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، والتي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن احتضانها معرضاً مخصّصاً للنباتات آكلات الحشرات اعتباراً من 31 أغسطس 2023، وهو المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة للنباتات المفترسة، والذي سيأخذ زوّار الوجهة في تجربة جديدة سيتعرفون فيها على هذا العالم المليء بعجائب هذه الكائنات الفريدة وروعتها، إذ ستنضم هذه النباتات الجديدة من فصيلة آكلات الحشرات، وهي نباتات "خنّاق الذباب" و"نبات الإبريق" والندية، إلى المجموعة الفريدة التي تحتضنها ذا جرين بلانيت دبي من الكائنات الأخرى.

وستتاح لزوار ذا جرين بلانيت دبي فرصة التعرّف إلى هذه الكائنات الفريدة والنادر تواجدها بمنطقة الشرق الأوسط، خلال ورش عمل ستنعقد اعتباراً من 31 أغسطس وحتى الثالث من سبتمبر في تمام الساعة 3 مساءً طوال هذه الفترة، وسيقوم فريق من العلماء البيولوجيين بإطعام هذه النباتات ليتمكن الضيوف من رؤيتها وهي تلتهم فرائسها من الحشرات.

ويمتاز نبات الإبريق بأوراقه أنبوبية الشكل التي يمكن أن يصل طولها إلى 3 أقدام، حيث أنها متخصّصة في اصطياد الحشرات والتغذي عليها، كما أن أزهارها تتلون بألوان اللحوم الحمراء التي تجذب الذباب إليها، وتفرز في ذات الوقت روائح رحيق الأزهار لاجتذاب الحشرات الأخرى التي تتغذى عليها أيضاً.

ويعد نبات "خنّاق الذباب" الأشهر بين فصائل النباتات الآكلة للحشرات، حيث يُعرف بسرعة أساليبه في صيد الحشرات الزاحفة والطائرة على حدٍ سواء، حيث يقوم النبات بإطباق مصيدته عند استقرار الحشرة عليه وملامستها لشعرتين من الشعيرات الموجودة على سطحه، الأمر الذي يحفظ طاقته ويمكّنه من استهداف فرائسه المفضلة ليعيش لفترة تصل إلى نحو 20 عاماً.

كما تشتهر نباتات "الندية" التي تنتمي إلى فصيلة مكوّنة من 194 نوعاً من النباتات، بمظهرها البديع وأسلوبها الفريد في اصطياد فرائسها، وتستوطن بيئة واسعةً تمتد من ألاسكا حتى نيوزيلاند. استلهم اسم هذا النبات من قطرات الندى المتدلية من أوراقه السفلية، حيث تنجذب الحشرات لتلك القطرات المتلألئة برائحة الرحيق لتجد نفسها ضحية لهذا النبات المفترس.

توفر "ذا جرين بلانيت دبي" للضيوف فرصةً نادرة للتعرف إلى هذه النباتات المثيرة للإعجاب عن قرب، حيث إن تذاكر دخول "ذا جرين بلانيت دبي" تتيح أيضاً الدخول إلى المعرض للاستمتاع بتجارب جديدة كلياً.

للمزيد من المعلومات حول "معرض النباتات آكلة الحشرات"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://thegreenplanetdubai.com/https://thegreenplanetdubai.com/، أو متابعة حسابات "ذا جرين بلانيت دبي" على منصات التواصل الاجتماعي:

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التجربة: أول معرض للنباتات الآكلة للحشرات في المنطقة

ورش عمل تتضمن علماء بيولوجيين اعتباراً من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر في تمام الساعة 3 مساءً

المكان: "ذا جرين بلانيت دبي"، سيتي ووك، دبي

الزمان: 31 أغسطس 2023

أسعار التذاكر: متضمنة في تذكرة دخول "ذا جرين بلانيت دبي"

نبذة عن ذا جرين بلانيت

تعد ذا جرين بلانيت من أشهر الوجهات الترفيهية التي تستقطب المقيمين والسياح، وهي عبارة عن قبة بيولوجية رائعة تتألف من أربعة طوابق تقع في سيتي ووك بدبي، وتعتبر من القبب البيولوجية الأكثر براعة في العالم، إذ تقف قبتها على ارتفاع مذهل يتراوح بين 30-45 متراً فوق سطح الأرض، مشكلة سقف الغابة المطيرة، مما يوفر رؤية بانورامية ساحرة عبر النظام البيئي للغابات المطيرة.

جرى تصميم ذا جرين بلانيت لتجمع بين الطبيعة وعلومها، ولتكون وجهة ترفيهية وتثقيفية للزوار، تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً في العالم. وتعد هذه الوجهة الترفيهية موطناً لنحو 3000 نوعاً من الحيوانات والنباتات اللطيفة والخطيرة من جميع أنحاء العالم.

تشكل زيارة ذا جرين بلانيت تجربة تعليمية رائعة للكبار والصغار على حدٍ سواء، وتقدم لزوارها تجارب متعددة لمساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة، بما في ذلك الرحلات المدرسية، والعواصف الرعدية الاستوائية، أو حتى تقمص دور حارس حديقة الحيوانات خلال اليوم، بمساعدة الخبراء في هذا المجال.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://thegreenplanetdubai.com/ للمزيد من المعلومات.