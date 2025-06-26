دبي: أصبح فندق ذا إتش دبي مؤخراً، أول فندق في دبي يكمل فريقه التنفيذي والإداري برنامج "مبادرة مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

ونظّم فندق ذا إتش دبي حفلاً خاصاً للاحتفاء بإنجاز 30 من أعضاء الفريق التنفيذي والإداري الذين أتمّوا برنامج المبادرة وذلك بحضور ياسين محمود، المدير العام لفندق ذا إتش دبي، وعدد من الشخصيات البارزة وممثلين عن فريق "مبادرة مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" من مؤسسة دبي للمستقبل.

ويعزز هذا الإنجاز الرائد مكانة ذا إتش دبي وفريقه المتخصص في التكنولوجيا كروّاد في الجيل الجديد من الضيافة الذكية، حيث يواصل الفندق مواكبة التطور بخطى واثقة مع استمرار التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل ملامح صناعة الضيافة.

وقد انطلقت "مبادرة مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" في عام 2024 بتوجيهٍ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بهدف تدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بفعالية في بيئة العمل الحديثة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال ياسين محمود، المدير العام لفندق ذا إتش دبي:" يجسّد هذا الإنجاز محطة طبيعية في رحلتنا المتواصلة لمواكبة تطورات العالم من حولنا وتلبية احتياجات ضيوفنا المتجددة. فمن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تطبيق حلول مستدامة مثل نظام التحلّل الحيوي، وصولًا إلى تميّزنا كأول فندق يحصل على شهادة مركز التوحد المعتمد الأولى من نوعها، نواصل السير بخطى ثابتة نحو التطوّر، بروح الفريق الواحد ورؤية مشتركة للمستقبل. نحن فخورون جداً بكل من أتمّ البرنامج، ومتحمّسون لرؤية كيف سيساهم هذا التعلّم في تطوير أسلوب عملنا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطابع الإنساني الذي يميزنا."

وبصفته أول فندق في دبي يكمل فيه كامل فريق الإدارة برنامج مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي، يضع ذا إتش دبي معياراً جديداً لاعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة. ومن خلال انسجامه مع المبادرات الحكومية، يواصل الفندق مواكبة التطور المستمر للمدينة وتلبية تطلعات المسافرين العصريين، مع الاحتفاظ بجوهر التجارب الشخصية التي اعتاد الضيوف على تقديرها والاستمتاع بها.

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