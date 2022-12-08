جدة: وقعت شركة ذاخر للتطوير العقاري، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، اتفاقية مع شركة "أدير العقارية"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة لتقوم بتسويق وبيع أراضي مشروع "ذاخر مكة" في مدينة مكة المكرمة.

وقّع الاتفاقية كل من السيد هتان سمان نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة ذاخر للتطوير العقاري، والسيد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أدير العقارية.

بهذه المناسبة عبر السيد هتان سمان، عن سعادته بالتعاون مع شركة "أدير العقارية" التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في المملكة في قطاع التسويق العقاري والتي تقدم خدمات عقارية متكاملة عالية الجودة، موضحًا أن هذه الاتفاقية تعزّز من جهود الشركة لتلبية احتياجات العملاء عبر تزويدهم بأفضل الحلول والخدمات والمنتجات العقارية.

من جانبه أفاد السيد سليمان الحربي: "نحن سعداء اليوم بتوقيع الاتفاقية مع شركة "ذاخر"، المطور الرئيسي لواحد من أهم المشاريع في مكة المكرمة. مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد واحدة من الاتفاقيات التي تعزز موقع شركة أدير الرائد في قطاع التسويق العقاري بالمملكة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأولى من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024، مع العلم أن مشروع ذاخر مكة قد حصل مؤخرا على رخصة البيع على الخارطة من قبل لجنة البيع على الخارطة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية.

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

الجدير ذكره أن شركة "أدير العقارية" تتصدر حاليًا المشهد العقاري في المملكة، بعد نجاحها في تطبيق خططها الاستراتيجية التي بُنيت على أساس الالتزام، واعتمدت الابتكار والتطوير، لتقديم منتجات عقارية نوعية تراعي أعلى المعايير العالمية، تلبي احتياجات السوق، وتساهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة.

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف