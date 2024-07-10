القاهرة: أعلنت شركه د. جريش، الشركة الرائدة في صناعة الزجاج والشهيرة بالتزامها بأعلى معايير الجودة، عن شراكة استراتيجية من خلال صفقة اندماج مع شركة هاى جلاس، مما يعزز من فرص النمو على النطاق المحلي والعالمي .

وقد أعرب المهندس شهيرجريش، العضو المنتدب لمجموعة شركات د. جريش، عن اهمية هذه الخطوة الاستراتيجية، قائلاً: "نهدف من خلالهذا الدمج مع شركة هاي جلاس إلى زيادة الإنتاج بمقدار كبير يبلغ,150,000متر مربع سنويا، وذلك بالاضافه الى زيادة القوى العاملة لدينا ب100عاملا" ماهرا" إضافيًا."

وفيما يتعلق بتسليط الضوء على أهمية هذا الدمج، أكد المهندس شهير جريش على الإضافة القيّمة لمنتجات شركة هاي جلاسفي تصنيع زجاج السيارات الخلفي والجانبي ونوافذ السقف إلى مجموعة منتجات د. جريشالمتنوعة والتي تضم ايضا" منتجات عالية التكنولوجيا مثل الزجاج العازل للحرارة والزجاج المانع للصوت .

يهدف هذا التعاون المتبادل إلى الارتقاء بجودة المنتجات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المتميزة لدي مجموعه شركات د. جريش، والاستفادة من قاعدة عملاء مشتركة كبيرة لتوفير مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من الخدمات والحلول.

وتعليقاً على الصفقة، أعربت الاستاذه هبة صقر، الرئيس التنفيذي لشركة هاى جلاس عن تحمسها الشديد لهذا الدمج مع أهم شركه في صناعة الزجاج في الشرق الأوسط وصرّحت: "أنني على ثقة أنه بفضل قيادة شركة د. جريش وخبرتها في هذا القطاعبالإضافة الى التقنيات والامكانيات التي تدعم بها خطوط الإنتاج ،سيتم خلق العديد من الفرص لمنتجاتنا للتوسع والوصول إلى الأسواق العالميه ومصنعي السيارات حول العالم " .

وسلط المهندس شهير جريش الضوء على اهمية قطاع صناعه الزجاج وصادرات مصر من الزجاج، والتي ارتفعت إلى 608.57 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يجعل الصناعة شريكاً فاعلاً فينمو الاقتصاد المحلي ومصدرا حيويا لرفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ، مما يؤكد علي اهميه هذا القطاع وقدرته علي احداث اثر إيجابي في النمو للاقتصاد المحلي ، كما ورد في قاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE بشأن التجارة الدولية.

وقد استطاعت شركة هاي جلاس، عبر عشر سنوات من الخبرة، ان تتفوق في تصنيع زجاج السيارات والواجهات وفقًا للمعايير الدولية. كما استطاعت الحصول على شهادة IATF الدوليه مما يؤكد التزام الشركة بمعايير الجوده العالميه والتميز من خلال التكنولوجيا المتطورة .

والجدير بالذكر ان الدكتور مجدي جريش، المؤسس وصاحب الرؤية لشركة د. جريش، هو من أسس أول مصنع للزجاج للشركة في عام 1985. وقد استطاعت الشركة على مدى الثلاث السنوات الماضية، تحقيق مبيعات استثنائية بأرتفاع 30% ، و29%، و15% في الأعوام 2021 و2022 و2023 على التوالي، مما يدل على معدل نمو كبير.

وتصدر شركة د. جريش إلى أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بمتوسط ​​نسبة تصدير تبلغ 30% من إجمالي إنتاجها.

كما تسعى الشركة الى التوسع في الصادرات من خلال فتح اسواق جديده ، حيث يشكل زجاج السيارات ما يقرب من 50% من إجمالي مبيعات الشركة . وتعمل الشركة بطاقة شهرية تبلغ 150,000 متر مربع من زجاج السيارات، وانتاج حوالي5000 نوع مختلفمن زجاج السيارات.

ومن منظور توجه الدوله في توطين صناعه السيارات اتخذت مجموعه شركات د. جريش حزمه من الإجراءات الاستباقيه لتغطيه احتياجات الصناعه في الفتره القادمه ومنها هذا الدمج محل الإعلان عنه .

وانطلاقا من اهتمامها بالتوسع الاستراتيجي علي المستوي المحلي ، تدير شركة د. جريش 86 مركز توزيع و تركيب، كما تسيطرعلى 80% من سوق خدمات ما بعد البيع من خلال نظامالامتياز التجاري الخاص بها.

كما توفر شركة د. جريش فرص عمل لحوالي1750 موظفًا ، حيث أنشأت الشركة العديد من المصانع علي احدث طرازكل منها مجهز بتقنيات حديثه للإنتاج وانظمه مراقبه الجوده لتلبية المتطلبات المتطورة للصناعة في الفتره القادمه ،مع خطط طموحة لمزيد من التوسع .

ومن خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية،استطاعت الحصول على شهادات الجوده التاليه :

ISO 9001:2015، وISO 14001:2016، وISO 45001:2018، وBIQS، وIATF 16949:2016.

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