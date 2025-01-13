القاهرة، مصر: أعلنت شركة دي دي مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي، عن إطلاق برنامجها الجديد "باقات دي دي وفر" DiDi Pass. تهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى تحسين تجربة التنقل اليومي وجعله أكثر سهولة للركاب في القاهرة. تتضمن الباقات قسائم مدفوعة مسبقًا تبدأ من 25 جنيهًا مصريًا، مما يتيح للمستخدمين الحصول على خصم بنسبة 10% على كل رحلة، مع إمكانية توفير حتى 260 جنيهًا مصريًا شهريًا.

يتيح برنامج "دي دي وفر" مرونة استثنائية من خلال ثلاثة خيارات متميزة للباقات، مصممة لتلبية احتياجات التنقل المتنوعة. يمكن للركاب اختيار باقة بقيمة 25 جنيهًا مصريًا تشمل 10 رحلات (مع توفير يصل إلى 130 جنيهًا مصريًا)، أو باقة بقيمة 35 جنيهًا مصريًا تشمل 14 رحلة (مع توفير يصل إلى 182 جنيهًا مصريًا)، أو باقة بقيمة 50 جنيهًا مصريًا تشمل 20 رحلة (مع توفير يصل إلى 260 جنيهًا مصريًا). كل باقة صالحة لمدة شهر من تاريخ الشراء، ويمكن تجديدها في أي وقت، مما يضمن استفادة مستمرة للركاب، سواء كانوا متكررين أو متقطعين.

وبهذه المناسبة، عبر محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية لشركة دي دي مصر، عن حماسه للبرنامج الجديد: "من خلال إطلاق باقات "دي دي وفر"، نؤكد حرصنا على تقديم تجربة تنقل موثوقة للركاب في مصر، مع إعطاء قيمة كبيرة لأموالهم. يعكس هذا البرنامج فهمنا لاحتياجات الركاب المختلفة؛ حيث يتيح لهم اختيار الباقة التي تناسب أسلوب حياتهم، مع ضمان التوفير المستمر في كل رحلة."

يتميز برنامج "دي دي وفر" ببساطته وشفافيته، حيث لا توجد شروط معقدة أو رسوم مخفية. يقدم البرنامج أسعارًا واضحة وخصومات مباشرة، مما يساعد الركاب على تحديد تكلفة سفرهم بسهولة. تفيد هذه الباقات بشكل خاص الركاب الذين يستخدمون الخدمة يوميًا ويرغبون في تقليل تكاليف سفرهم، وكذلك للركاب المتقطعين الذين يبحثون عن أفضل قيمة لرحلاتهم.

تُقدم باقات "دي دي وفر" بشكل حصري في القاهرة، وسيتم اطلاقها لمستخدمين محددين كمرحلة أولى. من خلال توفير خصومات جذابة ومناسبة، تهدف دي دي مصر إلى جذب ركاب جدد وزيادة رضا العملاء لضمان عودتهم لاستخدام الخدمة مرة أخرى. كما تتيح للمستخدمين إمكانية تجديد الباقات دون أي قيود، مما يضمن لهم الاستفادة من التوفير المستمر، ويجعل دي دي مصر الخيار المثالي لتلبية جميع احتياجاتهم في التنقل.

مع استمرار القاهرة في النمو والتطور، تظل دي دي مصر في مقدمة الحلول المبتكرة التي تُسهم في تطوير منظومة النقل في المدينة.. وتُعتبر باقات "دي دي وفر" مثالًا واضحًا على التزام الشركة بتوفير خدمات النقل بطريقة أكثر سهولة وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لسكان القاهرة المتنوعين.

عن شركة دي دي:

.DiDi Global Inc هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة . تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا، والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وأسواق عالمية أخرى. تشمل خدمات النقل التشاركي، وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.

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