تسليم شحنة قياسية من شوائب صهر المعادن يؤكد قدرات ميناء السخنة المتنامية في دعم قطاعي البناء والتصنيع المحليين

العين السخنة، مصر: ضمن إطار سلسلة إنجازاتها المتواصلة في مجال استقبال السفن المتخصّصة، شهدت "دي بي ورلد - مصر" محطة بارزة في عمليات مناولة الشحنات السائبة، بعد نجاحها في مناولة أضخم سفينة لنقل شوائب صهر المعادن ترسو في ميناء مصري على الإطلاق، في سابقة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى في مصر.

وسجلّت السفينة "إم في كيبر"، بطولها الإجمالي البالغ 289 متر، وحمولتها التي تصل إلى 152,150 طن متري من شوائب صهر المعادن، رقماً قياسياً جديداً في العمليات التشغيلية لمحطة الحاويات. وتندرج هذه الشحنة ضمن اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً، ستُمكّن المحطة من مناولة حمولة إجمالية تقارب 300,000 طن، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بأحجام الشحنات السابقة.

ويؤكد هذا الإنجاز على قدرات "دي بي ورلد – مصر" المتطوّرة وكفاءتها العالية في إدارة السفن الضخمة، ما يساهم في دعم طموحات مصر الاقتصادية بنطاقها الأوسع.

وبهذا الصدد، صرّح محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد – مصر": "يُجسّد هذا الحجم القياسي لحمولة السفينة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها ’دي بي ورلد – مصر‘، كمركز لوجستي وتجاري رائد للشركات المحلية والدولية. ويعتبر نجاح مناولة السفينة ’إم في كيبر‘ ثمرة لاستثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية التجارية في مصر، من خلال محطتنا متعددة الأغراض، وحلولنا اللوجستية المتكاملة عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، وكفاءة التشغيل العالية لدى فرق عملنا. كما يُعزز هذا النجاح التزامنا بدعم القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر، ويُبرز قدرة البلاد المتنامية على تلبية متطلبات التجارة العالمية، بدعم من القدرات اللوجستية عالية المستوى لدى ’دي بي ورلد‘".

ويأتي رسوّ سفينة "إم في كيبر" في ميناء العين السخنة بعد السلسلة الأخيرة من المناولات المتميزة التي شهدتها "دي بي ورلد – مصر"، والتي شملت رسوّ سفينة تغويز عملاقة، وتسليم شحنة قياسية من خام الحديد، واستقبال سفينة سياحية ضخمة، مما يعكس الدور المتنامي للمحطة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وجدير بالذكر أن جهود "دي بي ورلد" المستمرة نحو تسهيل الفرص التجارية تساهم أيضاً في دعم طموحات مصر الهادفة إلى ترسيخ مكانتها الإقليمية كمركز للتجارة والتصنيع. وتساهم الاستثمارات المتواصلة لمجموعة موانئ دبي العالمية في البنية التحتية اللوجستية، باعتبارها بوابة رئيسية إلى مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا وآسيا وغيرها، في تعزيز التواصل مع الشركات المحلية التي تتطلع للوصول إلى أسواق نمو جديدة.

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