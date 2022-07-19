· تعيين أوليفر لوران مديراً جديداً في أبوظبي

· تعيين ماري أوكسلي كرئيس لقسم التسويق والمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي الامارات العربية المتحدة : في إطار حرصها على تعزيز فريق قيادتها العليا في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ أعلنت دي اتش ال جلوبال فورواردينج عن التعينات الجديدة لهذا العام؛ ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز وجودها في شمال أفريقيا خصوصاً مع إضافة المغرب إلى مجموعة شمال أفريقيا.

ولتحقيق هذه الطموحات، تم تعيين أوليفر لوران مديراً جديداً لدي اتش ال في أبوظبي. وهو لديه خبرة تزيد عن 13 عامًا في الشرق الأوسط في مجال النقل والخدمات اللوجستية. ومن خلال في منصبه الجديد، سيركز أوليفر على تطوير شركة دي اتس ال للسلع الفاخرة والأزياء والشركات الفرنسية متعددة الجنسيات.

كما تم أيضاَ تعيين ماري أوكسلي في منصب نائبة رئيس المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي. تتمتع ماري بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في هذا المجال. وكانت قد شغلت مؤخراً منصب الرئيس الإقليمي لقطاع المستهلك والتجزئة في آسيا والمحيط الهادئ، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

بدوره قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لدى شركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج جفي الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نرحب بماري وأوليفر في دي اتش ال جلوبال فورواردينج. مما لا شك به بأن كلاهما لديه خبرات واسعة ومهارات مميزة في قطاع التسويق، ونحن على ثقة بأنهما في المكان المناسب للمضي قدماً بالأعمال إلى افاق أوسع خلال العام 2022. ستواصل دي اتش ال جلوبال فورواردينج الاستثمار في الأسواق والقطاعات المناسبة لدعم النمو المتسارع لقطاع الشحن. جدير بالذكر بأن الطلب على حلولنا اللوجستية وصل إلى أعلى مستوى له خلال العام الماضي، بسبب زيادة التجارة العالمية وقوة التجارة الإلكترونية القوية وزيادة حجم الشحنات، ونحن نتطلع إلى مواصلة مسار النمو خلال هذا العام من خلال تعيين فريق قوي"

مما لا شك به بأن دي اتش ال تسعى حالياً إلى تعزيز حضورها في شمال أفريقيا، والذي سيشمل المغرب اعتبارًا من بداية العام 2023. وسيتولى ماجد الراغب، المسؤول حاليًا عن مصر وليبيا والسوق الجزائري الذي تم إطلاقه حديثًا، مسؤولية إضافية لإدارة المغرب. قضى ماجد 13 عامًا في قسم الشحن الجوي في دي اتش ال، ويمتلك خبرات واسعة في عمليات الشحن وتعزيز سعات الشحن، وكذلك في مجال التسويق والتجارة..

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