سوف يفتتح مركز قطع الغيار الجديد في دبي وورلد سنترال خلال ديسمبر 2022، في تأكيد على استراتيجية دايملر العالمية من خلال خدمة عملاء دايملر للشاحنات بمستوى أفضل في جميع أنحاء الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أبرمت شركة دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع دي اتش ال جلوبال فورواردينج، مزود الخدمات اللوجستية العالمي؛ ممثلة من خلال شركة دانزاس للخدمات اللوجستية في الامارات-مشروع مشترك بين مجموعة "الطاير" و دي اتش إل. ويهدف التعاون إلى لإدارة عمليات مركز قطع غيار دايملر للشاحنات الذي سيتم إطلاقه عما قريب، ليكون بمثابة مستودع مخصص لقطع غيار الشاحنات ويمكّن دايملر من تقديم خدمة أفضل لعملائها في الشرق الأوسط، من خلال توفير مجموعة كبيرة متنوعة من قطع الغيار الموثوقة وتنفيذها في وقت إنجاز قصير.

وتعد دايملر للشاحنات واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية في العالم والتي تم تصميم شاحناتها الرائدة من مرسيدس-بنز لتوخي الاستدامة وحرق الوقود بشكل نظيف وتحقيق فعالية التكلفة مع ميزات أمان متقدمة لمساعدة السائقين وحمايتهم، بالإضافة إلى السائقين الآخرين على الطريق. وتستخدم هذه الشاحنات والمنتجات من علامات تجارية أخرى تابعة لشركة دايملر للشاحنات على نطاق واسع من قبل مجموعة متنوعة من العملاء الإقليميين لتحقيق الإيرادات. ومع ذلك، لا يمكن للمركبات التجارية أن تدر دخلاً إلا للمالكين أو المشغلين إلا عند التشغيل السليم والكفؤ على الطريق. ويضمن إطلاق مركز قطع غيار شاحنات دايملر في دبي قدرة العملاء على امتلاك مجموعة متنوعة من قطع الغيار في أقصر فترة زمنية وبالتالي تشغيل شاحناتهم لفترات أطول من الوقت.

من المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في ديسمبر 2022، وهو يتميز بقاعات مغلقة ومساحة تشغيلية تبلغ 23478 متر مربع، بالإضافة إلى 5000 متر مربع من ساحات التخزين المفتوحة المترابطة. ويأتي تدشين المركز في دبي وورلد سنترال بمثابة تعزيز لاستقلالية شركة دايملر للشاحنات كياناً مستقلاً بعد انقسام شركة دايملر إلى مرسيدس-بنز ودايملر للشاحنات في ديسمبر 2021.

وسوف تتولى دي اتش ال جلوبال فورواردينج إدارة مركز قطع غيار دايملر، الذي من المقرر أن يضم سلسلة إمداد مخصصة وفريق لوجستي يلبي طلبات العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويتولى المهام من المركز اللوجستي الإقليمي لشركة مرسيدس-بنز في دبي. وسوف يضم المركز الجديد 24 باب تحميل للشاحنات الكبيرة والصغيرة وسقفاً

بارتفاع 15 متر، ويبلغ ارتفاع التخزين الأقصى 13 متر. ويتميز المركز بالعديد من ميزات السلامة بما في ذلك نظام إنذار الحريق المتقدم ونظام الرش، وهو حاصل على شهادات ISO 9001: 2015 ، ISO 14001: 2015.

يُعد مركز دايملر لقطع غيار الشاحنات في دبي جزءاً من أول مركز لوجستي للسيارات والبطاريات على الإطلاق في المنطقة، تم إنشاؤه بواسطة دي أتش أل غلوبال فورواردنغ وتم تطويره بالتعاون الوثيق مع فريق السيارات الكهربائية التابع لشركة دي إتش إل لحلول وابتكارات العملاء، تأهباً لمستقبل يشهد اعتماداً متزايداً على المركبات الكهربائية. ويوفر المركز وصولاً سهلاً إلى مطار دبي العالمي المركزي وميناء جبل علي وسيضمن لعملاء شاحنات دايملر الإقليميين، بما في ذلك شاحنات مرسيدس-بنز، خدمة شاحناتهم في أقصر وقت ممكن.

وعن هذه الشراكة، قال ألكسندر شنايدر، مدير عام خدمة العملاء في دايملر للمركبات التجارية: "يجسد مركز قطع غيار شاحنات دايملر في دبي التزام دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثابت بالمحافظة على حركة التنقل في العالم من خلال ضمان سلامة وكفاءة سيارات عملائها على الطرق، مع الحد الأدنى من التوقف للخدمة والصيانة. كما يسلط الافتتاح المرتقب للمركز الضوء على حقيقة أن دايملر للشاحنات مؤسسة مستقلة مدعومة بالكامل في الشرق الأوسط من خلال منشأة مخصصة لقطع الغيار وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. ونظراً لأن دي إتش إل أثبتت قدراتها واحترافيتها وفعاليتها من خلال منشأة قائمة خلال مرحلة الشراء لهذا المشروع، ولديها خبرة وتجربة مثبتة في التنقل ولوجستيات المركبات الكهربائية، فقد كانت خيار الشراكة الأمثل لهذا المركز المهم".

كانت دي إتش إل الشريك المفضل لسعيها المستمر لتقديم الابتكارات التي تخدم العملاء بشكل أفضل، والتي تتوافق تمامًا مع طموحات دايملر المتعلقة بعملائها. كما أثبتت دي إتش إل رغبتها في إطلاق حلول متطورة من خلال إنشاء شبكة من مراكز الابتكار حول العالم (شيكاغو، ترواسدورف، سنغافورة، ودبي) لدفع الابتكار الذي يركز على العملاء، وتحديد مستقبل الخدمات اللوجستية جنبًا إلى جنب مع الخبراء والشركاء والعملاء.

ويعتبر مزود الخدمات اللوجستية العالمي شريكاً قوياً في مجال الاستدامة؛ وهي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية الخضراء وأول شركة لوجستية في العالم تلتزم بهدف صافي الانبعاثات الصفري. وتتماشى هذه القيم مجدداً مع رغبة دايملر للمركبات التجارية في تحسين أعمال العملاء والمجتمع.

ومن جهته، قال فتحي التلاتلي، رئيس قطاع التنقل العالمي للسيارات في مركز دي إتش إل للابتكار وحلول العملاء: "تعد الشراكة بين دايملر وإتش دي إل طبيعية حيث تتوافق الشركتان على العديد من الجبهات من التركيز على العملاء إلى الالتزام بالاستدامة. وتمكننا خبراتنا التي تمتد لعقود في قطاعي التنقل التلقائي والمركبات الكهربائية من خدمة عملائنا بامتياز تشغيلي بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لتنمية أعمالهم. ودي إتش إل الخيار المثالي لمساعدة دايملر المركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توثيق صلتها بعملائها".

والمركز واحد من المنشآت القليلة في المنطقة التي سوف يتم التحكم في درجة حرارتها. وبالإضافة إلى توفير بيئة عمل مريحة لموظفي دايملر، تضمن تقنيات خاصة مقاومة المركز للعوامل الجوية وعدم دخول الرمال والأتربة الزائدة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى تنظيف قطع الغيار قبل إرسالها إلى العملاء، بما يؤدي إلى تقليل زمن التسليم.

معلومات عن مركز دايملر لقطع غيار الشاحنات في دبي:

منطقة مخصصة بمساحة 5000 متر مربع داخل المنشأة الواقعة في دبي ورلد سنترال.

درجة حرارة منضبطة ~ 22 28 (+ / (+ / -) C (المركز مكيف الهواء)

غرف مغلقة ومنطقة تشغيلية تبلغ مساحتها 23478 متر مربع و5000 متر مربع في ساحة تخزين مفتوحة متشابكة

24 باب تحميل للشاحنات الكبيرة والصغيرة

ارتفاع السقف 15 متر، وأقصى ارتفاع للتخزين 13 متر

نظام انذار الحريق والرش

مرفق متعدد المستخدمين، غرف لقطاعات الصناعة

حل متكامل تحت سقف واحد للبضائع العامة الخطرة

سهولة الوصول إلى مطار دبي وميناء جبل علي

منشأة مملوكة بالكامل وتشغيلها منذ عام 2015

الشهادات: ISO 9001: 2015 ، ISO 14001: 2015

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: Daimler@brazenmena.com

تنويه إلى السيدات والسادة المحررين:

دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تعتبر دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ش.م.ح (DVC MENA) واحدة من بين 6 مراكز إقليمية حول العالم، ومقرها دبي، وهي مسؤولة عن جميع النشاطات المتعلقة بالمركبات التجارية لشركة دايملر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتولى الشركة مسؤولية إدارة المحفظة

الكاملة للمركبات التجارية للمجموعة بالمنطقة، من شاحنات سيتان الصغيرة للمدينة من مرسيدس-بنز إلى شاحنات أكتروس الثقيلة من مرسيدس-بنز. ويدير المركز الإقليمي مهام المبيعات وخدمة العملاء وقطع الغيار للعلامات التجارية: فوسو، ومرسيدس-بنز، وسترا، وذلك في الأسواق التالية: أفغانستان، والجزائر (شاحنات فوسو فقط)، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، الكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وباكستان، وقطر، المملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

مرسيدس-بنز للشاحنات

لسنوات عديدة اشتهرت شاحنات مرسيدس-بنز بقوتها الفائقة وإمكانية الاعتماد عليها ومستوى السلامة بها وتوفيرها للوقود. لا غرو أن شاحناتٍ بمثل تلك الصفات يتهافت عليها العملاء لا سيما في المناطق التي تواجه ظروفاً قاسية. فضلاً عن الابتكارات الرائدة والاحتفاظ الممتاز بالقيمة مما يُعد أمراً مهماً لنجاح العلامة التجارية. يمكن للعلامة التجارية أن تحرز نقاطاً إيجابية في أذهان العملاء وذلك من خلال مجموعة العروض الواسعة التي تقدمها. لمزيد من المعلومات: trucks.mercedesbenzmena.com

FUSO

FUSO علامة تجارية لشركة دايملر للشاحنات، تقدم مجموعة من المركبات التجارية من الشاحنات والحافلات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة لأكثر من 170 سوقًا حول العالم. وتعد العلامة التجارية بارزة في مجال المركبات التجارية في اليابان، وقد استفادت العلامة التجارية من الجودة والحرفية اليابانية لوضع معايير في الكفاءة والسلامة والراحة لأكثر من 85 عاماً. وتشتهر FUSO بشكل خاص بعروضها في قطاع المهام الخفيفة. وتتمتع شاحنة Canter بمهام خفيفة بأكبر حصة في السوق في أسواق مختلفة حول العالم. وفي عام 2017، أصبحت eCanter أول سلسلة يتم إنتاجها من الشاحنات الخفيفة الكهربائية بالكامل في اليابان، مما جعل FUSO رائدة في المجال. وتعد FUSO العملاء بـ "مستقبل يشمل الجميع"، في تأكيد على الالتزام بمساهمات العلامة التجارية في النقل الآمن والمستدام.

دي إتش إل

دي إتش إل هي شركة خدمات لوجستية للعالم وعلامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم". دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 66 مليار يورو عام 2020. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل إلى تقديم خدمات لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050