​​شراكة توحّد خبرة "ايجكس" في السوق المحلي مع القدرات العالمية لـ "دي إتش إل" في التجارة الإلكترونية، لتلبية الطلب المتسارع في المنطقة

بون- ألمانيا، والرياض- المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة " دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، التابعة لمجموعة "دي إتش إل" و المتخصصة في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية ، عن استحواذها على حصة أقلية في شركة " ايجكس للخدمات اللوجستية"، الرائدة في سلاسل الإمداد والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي المملوكة لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة. ويعدّ هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لتعزيز حضور "دي إتش إل" في سوق الطرود سريع النمو بالمملكة العربية السعودية، ودعم خطط "ايجكس" للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد هذه الشراكة الاستراتيجية نقطة انطلاق للطرفين للاستفادة من النمو المتوقع بمعدلات مضاعفة في قطاع التجارة الإلكترونية السعودي، الذي يشكّل أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، إلى جانب النمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ تأسيسها في عام 2021، رسّخت "ايجكس" مكانتها كمزود رائد لخدمات الطرود على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال شبكة تضم أكثر من 60 منشأة، و1,200 مركبة، وفريق عمل يضمّ نحو 2,000 مهني. وبفضل الدمج بين الخبرة المحلية لشركة "ايجكس" والانتشار العالمي والمعرفة التشغيلية لشركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، سيتمكن العملاء في مختلف أنحاء المنطقة من الاستفادة من خدمات توصيل محسّنة وتجربة أكثر موثوقية وجودة.

وفي هذا السياق، قال بابلو سيانو، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية": "كجزء من استراتيجيتنا لسنة 2030 تحت شعار 'تسريع النمو المستدام'، تستثمر مجموعة "دي إتش إل" مبلغ 500 مليون يورو في الأسواق الواعدة مثل المملكة العربية السعودية. ومن خلال نهج "ايجكس" المرتكز على العميل وحضورها القوي في المنطقة، إلى جانب خبرات "دي إتش إل" العالمية، ستتمكن من تقديم حلول موثوقة وميسورة ومستدامة في مجال الطرود على مستوى المنطقة."

من جانبه، قال السيد عجلان محمد العجلان، المدير التنفيذي لمجموعة عجلان واخوانه القابضة: "بدمج الخبرة الإقليمية مع الانتشار العالمي، تهدف هذه الشراكة إلى رفع معايير الكفاءة والموثوقية في قطاع التوصيل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبفضل القيم المشتركة، كتركيزنا على العميل والابتكار والعمل الجماعي، ستسهم الشراكة بين "ايجكس" و "دي إتش إل" في ازدهار التجارة الإلكترونية، وتعزيز القطاعات سريعة النمو في المملكة والمنطقة ."

وأكّد السيد محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايجكس"، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة بقوله: "يمثل دخول "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية" محطة محورية في مسيرة نمونا، ويعكس الثقة التي بنيناها في السوق بفضل سرعة خدماتنا ودقتها. نحن اليوم مستعدون للانتقال إلى مرحلة جديدة من التوسع، لنقدم لعملائنا في السعودية والمنطقة خدمات توصيل أسرع وأكثر ذكاءً وابتكارًا تواكب النمو المتسارع لأسواق التجارة الإلكترونية".

في إطار هذه الشراكة، ستحظى شركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية" بتمثيل في مجلس إدارة شركة "ايجكس"، وتحتفظ بخيار زيادة حصتها إلى نسبة الأغلبية في المستقبل. تتواجد "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية" الآن في المملكة العربية السعودية إلى جانب وحداتها التشغيلية الأخرى DHL Express، وDHL Supply Chain، وDHL Global Forwarding، مما يعزز حضور المجموعة في السوق السعودي.

من الآن وصاعداً، سيتمّ اعتماد العلامة التجارية الجديدة "ايجكس، شريك دي إتش إل للتجارة الالكترونية".

دي إتش إل – شركة لوجستيات العالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا تُضاهى، تشمل تسليم الطرود محليًا ودوليًا، وحلول الشحن وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وإدارة سلسة التوريد الصناعية.

ومع حوالي 400,000 موظف في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الأفراد والمؤسسات بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق سلاسة سير عمليات التجارة العالمية المستدامة. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو تقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية والهندسة والتصنيع وعلم الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة.

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 84.2 مليار يورو في عام 2024. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق عمليات لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050

لمحة عن "ايجكس"

تعدّ شركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية، شريك "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، من الشركات الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في عام 2021 وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وتستلهم من "رؤية السعودية 2030" لتقديم حلول لوجستية مبتكرة تربط منطقة الشرق الأوسط بالعالم بسلاسة وكفاءة.

تتخصص "ايجكس" في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط، ولها حضور قوي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والصين. وتضم شبكتها الواسعة أكثر من 60 منشأة، و1200 مركبة، وفريقاً مكوناً من 2000 متخصص.

تقدم "ايجكس" مجموعة شاملة من الحلول المصمّمة بعناية لتلبية احتياجات العملاء، تشمل توزيع الطرود، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى خدمات التخزين، وسلاسل التبريد اللوجستية، والحلول المخصّصة لقطاع الرعاية الصحية.

وتحظى "ايجكس" بدعم مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الخاصة في المملكة، والتي توظف أكثر من 20000 شخص في أكثر من 25 دولة، ضمن 75 شركة. وفي عام 2025، استحوذت "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية" على حصة أقلية في الشركة، خطوة تعزز مسيرة "ايجكس" نحو المزيد من النمو والتوسّع.

لمحة عن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة:

تُعد مجموعة عجلان واخوانه القابضة من أبرز المجموعات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسهم في تشكيل المشهد الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات. تغطي استثمارات المجموعة طيفاً واسعاً من القطاعات، تشمل المياه، والطاقة، وإدارة المرافق، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والعقارات، والنسيج، والتكنولوجيا، والتعدين والمعادن، والخدمات المالية. وهذا يجعل من مجموعة عجلان واخوانه القابضة مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتمتع المجموعة بحضور قوي في أكثر من 25 دولة، وتدير 75 شركة، ويعمل لديها أكثر من 20000 موظف يساهمون في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

ومن خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، تقود المجموعة مسيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف الشاملة لرؤية 2030. وقد تعاونت مع جهات حكومية كبرى وشركاء من القطاع الخاص لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز التصنيع المحلي، وتحسين البنية التحتية في المملكة.

وبفضل محفظتها المتنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع الرائدة، تُسهم المجموعة في التحول الاقتصادي للمملكة، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية على مستوى المملكة والشرق الاوسط. ومن خلال رؤيتها الواضحة والتزامها الراسخ بالتميّز، وضعت مجموعة عجلان واخوانه نفسها في مصاف الشركات الرائدة والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

-انتهى-

