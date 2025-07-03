دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ديم للتمويل، الرائدة في مجال الخدمات المالية، عن إطلاق برنامج ولاء مبتكر هو الأول من نوعه في السوق الإماراتية تحت اسم "جوي-وين"، يتيح لحاملي بطاقاتها الائتمانية التبديل شهرياً بين خيارين للمكافآت وفق تفضيلاتهم الشخصية وأنماط إنفاقهم، وذلك عبر تطبيق "ديم" الذكي.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار استراتيجية «ديم» الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول مالية مرنة وعصرية، تواكب تطلعات المستخدمين وتمنحهم حرية الاختيار بين مكافآت مضمونة أو فرص للفوز بجوائز قيّمة.

حرية الاختيار: برنامجان متميزان ضمن بطاقة واحدة

تم تصُميم البرنامج ليجمع بين المرونة وقابلية التخصيص وسخاء المكافآت، حيث يتيح لحاملي البطاقات التبديل بين وضعين فريدين للمكافآت مباشرة عبر تطبيق "ديم":

ويمنح البرنامج العملاء خيار التبديل بين وضعيتين:

برنامج جوي : يتيح الحصول على مكافآت مؤكدة عند الإنفاق ضمن فئات نمط الحياة والسفر .

يتيح الحصول على مكافآت مؤكدة عند الإنفاق ضمن فئات نمط الحياة والسفر برنامج وين : يمنح المشتركين فرصة الدخول في سحب شهري على جائزة كبرى بقيمة 250 ألف درهم، مقابل كل إنفاق بقيمة 100 درهم .

ويعكس البرنامج التزام 'ديم' بترسيخ مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى الحلول المالية، من خلال تطوير منتجات مصممة بعناية لتلبية تطلعات العملاء ومواءمة أنماط حياتهم وتفضيلاتهم المتغيرة.

وقال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة ديم للتمويل: "نحرص في ديم، على تمكين عملائنا من خلال البساطة والشفافية وتعدد الخيارات. وتعتبر بطاقة "جوي-وين" تجسيداً لهذا المفهوم عبر منح المستخدمين حرية حقيقية في طريقة كسبهم للمكافآت. نحن لا نطلق منتجاً فحسب، بل نفي بوعدنا بجعل الأدوات المالية أكثر فاعلية وملاءمة للجميع.

من جانبها، قالت سوجي غوبالاكرشنان، رئيس قطاع الأصول للأفراد:"كشف لنا العملاء من خلال تعليقاتهم عن حاجتهم لمزيد من التحكم والشفافية والمرونة في طريقة كسب المكافآت واستردادها. لذلك، صمّمنا بطاقة تُلبي هذه التطلعات. سواء كنت تفضّل المكافآت المضمونة أو تسعى للفوز بجائزة كبيرة، أصبح بإمكانك التبديل بين الخيارين بكل سهولة — ضمن نفس البطاقة، وفي كل شهر."

ويمكن للمستخدمين تفعيل البرنامج وتحديد وضعية المكافآت شهرياً من خلال تطبيق "ديم"، كما يمكن لمشتركي برنامج جوي التبديل بين فئتي نمط الحياة والسفر، والحصول على مكافآت متزايدة تصل إلى 1,000 درهم إماراتي، حسب مستوى الإنفاق.

للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.deem.io/cards

نبذة عن ديم للتمويل:

تعتبر شركة "ديم للتمويل"، التي تأسست شركة " في عام 2008، من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية، وتخضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2021 من قبل مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية في الدولة. وتقدم "ديم" حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات، تشمل بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، تمويل السيارات، تمويل التجار، والخدمات الاستثمارية المؤسسية.

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