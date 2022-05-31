l سوق الأغذية المجمدة يحرز تقدماً متواصلاً في الأردن ويحقق عائدات تزيد عن 8.9 مليار دولار أمريكي سنوياً في الإمارات

l توقعات بنمو القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9% بين عامي 2021 و2026

l على الرغم من التباطؤ العالمي الذي تشهده مبيعات الأغذية المجمدة لكنها تحافظ على تفوقها على مبيعات الأغذية الطازجة وفقاً لديلويت.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ديليكتيا، الشركة الرائدة والمبتكرة في قطاع الأغذية والوجبات المطهوة بالكامل والمُجمدة والجاهزة، عن توقيع عقد مع ميديكا لتوفير منتجاتها المميزة في الأردن. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهود الشركة في توسيع أعمالها في المنطقة بعد تنامي حصة الأغذية المجمدة في سوق الشرق الأوسط، وذلك في إطار توجه يشهده العالم بأسره حسب أحدث الدراسات التي نشرتها ديلويت. وتشكل الاتفاقية التي وقّعتها الشركة مع ميديكا، الشركة الرائدة في مجال استيراد وتوزيع وتسويق السلع الاستهلاكية سريعة التداول عالية الجودة في الأردن، نقطة انطلاق قوية لدخول السوق الأردنية.

ويتيح انطلاق ديليكتيا في الأردن للسكان إمكانية الحصول على وجبات العلامة الرائدة في قطاع الأغذية الشرق أوسطية المطبوخة بالكامل والمجمدة. وتهدف الشركة إلى توفير وجبات غذائية جاهزة للتسخين وخالية من المواد الحافظة والإضافات الغذائية لضمان صحة المستهلكين. وبذل فريق البحث والتطوير في الشركة جهوداً دؤوبة لإنشاء قائمة من الأطباق الأصيلة والشهية المستوحاة من الوصفات المنزلية. وتستخدم ديليكتيا أحدث تقنيات التجميد السريع من أجل الحفاظ على القيمة الغذائية للوجبات، ما يسمح للمستهلكين تخزين الطعام لوقتٍ أطول ويساهم بالتقليل من الهدر الغذائي بشكل كبير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل المجالي، الشريك الإداري في ديليكتيا: "يسعدنا التعاون مع ميديكا من أجل توفير وجبات مريحة وصحية وشهية من فئات الأغذية المجمدة والمطهوة بالكامل والجاهزة للتسخين في الأردن. ونسعى جاهدين في ديليكتيا إلى توفير الأطعمة الغذائية سريعة التحضير للجميع، وتشكل الاتفاقية مع ميديكا خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. ونواصل الاستثمار في التقنيات المتطورة والوصفات المبتكرة مع التركيز على تلبية احتياجات عملائنا، ونتطلع لنلقى إقبالاً كبيراً في السوق الأردنية".

وتأسست ديليكتيا في الإمارات على يد مجموعة من المستثمرين في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في سبتمبر 2021، واكتسبت شهرةً واسعةً خلال سبعة أشهر من إطلاقها بفضل الأفكار المبتكرة والمنتجات الشهية التي توفرها، ويأتي الطلب المتنامي مدفوعاً برغبة المستهلكين بتعزيز الجانب الصحي في حياتهم وغذائهم، ولا سيما بعد أزمة كوفيد-19.

وعملت الشركة على إجراء أبحاث لمدة ثلاث سنوات قبل طرح وجباتها الشهية في الأسواق، بهدف تقديم أفضل الوصفات وبأعلى جودة؛ مما سمح لها بتقديم المزيج المثالي من المنتجات الصحية وسريعة التحضير للمستهلكين. وحظيت هذه الجهود بإشادةٍ في وقت سابق هذا العام، حيث حصلت العلامة على لقب أفضل شركة خلال مؤتمر الغذاء 2.0 لعام 2022 عن فئتي الابتكار والتنافسية في السوق.

وتتميز منتجات ديليكتيا بسهولة الفتح وإمكانية تحضيرها في المايكرويف، كما توضح عدد السعرات الحرارية في كل وجبة. وتضم مجموعة العلامة الواسعة من المنتجات وجبات مخصصة للنباتيين ومتبعي نظام فيجان الغذائي ومحبي اللحوم، وتشمل أكثر المنتجات مبيعاً وجبة داوود باشا، والملوخية مع الدجاج، وشوربة العدس، والأرز بالشعيرية.

وسيؤدي دخول ديليكتيا في السوق الأردنية إلى إحداث تأثير كبير فيها وبدء فصل جديد لقطاع الأغذية المجمدة في الدولة. كما تمكنت من حجز حصة كبيرة في سوق المأكولات المجمدة خلال فترة قصيرة بفضل جهودها الرائدة وشغفها الكبير.

وتتطلع العلامة إلى توقيع مزيد من الاتفاقيات مع الشركات في المنطقة لتوفير منتجاتها على نطاق أوسع، وتمضي نحو هدفها بخطىً واثقة لتصبح المزود الرائد للوجبات الصحية واللذيذة وسهلة التحضير في المنطقة.

لمحة حول ديليكتيا

تُعد ديليكتيا، التي تتخذ من دبي مقراً لها، من أبرز الشركات المتخصصة في مجال الأغذية في المنطقة، حيث تتخصص بالأغذية المجمدة عالية الجودة مع المحافظة على قيمها الغذائية والنكهة الأصيلة التي تلبي مختلف أذواق المستهلكين. وتتميز وصفات ديليكتيا باعتمادها على أفضل المكونات التقليدية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لينفرد كل طبق بطعمه المميز الذي يعكس الحرفية في تحضيره وتغليفه باستخدام تقنيات التجميد السريع التي تحافظ على جودة المنتج خلال عمليتي التخزين والتوصيل.

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