الكويت: أعلنت شركة ديليفرو، المنصة الرائدة في توصيل الطعام، بكل فخر أنها أصبحت توفر الآن خدمات التوصيل إلى جميع المناطق السكنية في الكويت. ويُمثل هذا الإنجاز الرائع خطوة مهمة في نمو ديليفرو المستمر والتزامها بتقديم راحة استثنائية وتجارب طعام مبهجة لعملائها الكرام.

على مرَ أكثر من أربع سنوات من الازدهار في السوق المحلية، حققت شركة ديليفرو توسعا كبيرا في خدمات التوصيل إلى المناطق الواقعة في أقصى جنوب الكويت. ويشمل ذلك الآن تغطية المناطق السكنية الجديدة مثل صباح الأحمد، وعلي صباح السالم، علاوة على مدينة الخيران وصباح الأحمد البحرية ومنطقة الوفرة والجليعة وبنيدر والضباعية وغيرها. ويمكن للعملاء الآن الاستمتاع بطلب خياراتهم المفضلة من المطاعم ومحلات البقالة والمقاهي والصيدليات ومحلات الزهور وغيرها، علما أن جميع الطلبات يتم توصيلها بشكل مباشر إلى منازلهم.

يعكس قرار ديليفرو في توسيع تغطية التوصيل إلى هذه المناطق الجديدة تفاني الشركة في تلبية الأذواق والخيارات المتنوعة لسكان جميع مناطق الكويت. ومن خلال توسيع نطاق التوصيل، تضمن الشركة تمكين السكان المحليين من الوصول إلى مجموعة واسعة من المأكولات المليئة بالنكهات، بدءا من الأطباق المحلية الرائجة للغاية وحتى مأكولاتهم العالمية المفضلة. وبغض النظر عن مكان تواجد العملاء، يمكنهم الآن الاستمتاع بسهولة بمأكولاتهم المفضلة من خلال خدمة ديليفرو الممتازة.

وفي هذا السياق، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر: "نحن فخورون للغاية بقدرتنا على خدمة عملائنا بغض النظر عن المنطقة التي يتواجدون فيها. سواء كنت تريد البرجر المفضل لديك في مدينة الكويت أو فنجانا سريعا من القهوة في الشاليه في عطلة نهاية الأسبوع، فإن ديليفرو موجودة لتقديم خدمة التوصيل."

لتنزيل تطبيق ديليفرو والبدء في الاستفادة من طريقة الطلب الأنسب، يمكن للعملاء زيارة App Store لأجهزة iOS أو Google Play لأجهزة Android.

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حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على جوائز تأسست في ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٢،٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة وشركاء البقالة ، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥،٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن ، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمملكة المتحدة.