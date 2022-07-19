خدمة ديليفرو هوب المبتكرة هي الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة

الشركة الرائدة تطلق أول متاجر ديليفرو هوب المتخصص بتوصيل منتجات البقالة بالشراكة مع شويترامس

الخدمة الجديدة تتيح للعملاء الحصول على منتجات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل عن طريق تطبيق ديليفرو ضمن مناطق محددة

ديليفرو الإمارات- أعلنت ديليفرو الإمارات، خدمة توصيل المأكولات الرائدة في الإمارات، عن إطلاق خدمة ديليفرو هوب الجديدة للتوصيل السريع لطلبات البقالة بالشراكة مع شويترامس. تعمل الخدمة الجديدة من خلال متجر مخصص لطلبات التوصيل وتتيح للعملاء الحصول على طلباتهم من منتجات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل ضمن مناطق محددة. وتستفيد الخدمة الجديدة من التكامل الكبير بين تقنية ديليفرو الحديثة لإدارة مخزون منتجات البقالة والخوارزميات اللوجستية الخاصة بالشركة، فضلاً عن شبكتها الواسعة من سائقي توصيل الطلبات والمنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتقدم خدمة التوصيل الجديدة من ديليفرو تجربة مميزة للعملاء، إذ توفر لهم المزايا التالية:

● موثوقية الخدمة: تفتخر ديليفرو باستخدام تقنية خاصة لإدارة البقالة تضمن توافر جميع المنتجات تقريباً في جميع الأوقات. تعمل التقنية المُستخدمة في ديليفرو هوب على تحسين أداء سلسلة التوريد، وتتيح إدارة المخزون مُباشرةً ، بالإضافة الى ضمان توافر المنتجات وإلغاء الحاجة لطلب منتجات بديلة.

● الكفاءة في مدة التوصيل: يتيح ديليفرو هوب توصيل الطلبات خلال 15 دقيقة على الأقل بفضل ما يستخدمه من تكنولوجيا إدارة المستودعات والخوارزميات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية، إلى جانب الشبكة الواسعة من سائقي توصيل الطلبات في الإمارات. ويتميز ديليفرو هوب بسرعته في تحضير الطلبات بفضل أحدث التقنيات في اختيار المنتجات وتوصيلها. ويقبل ديليفرو هوب الطلبات ضمن مساحة جغرافية محددة، لضمان توصيلها في الوقت المناسب.

● تشكيلة واسعة من المنتجات: يتيح نموذج أعمال ديليفرو هوب تشكيلة واسعة من المنتجات بفضل تعاونه مع شريك موثوق في قطاع التجزئة، شويترامس، حيث يتضمن قائمة أغذية طازجة وعالية الجودة، ومنتجات لا تحتاج إلى تبريد، ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية، فضلاً عن منتجات رعاية الحيوانات الأليفة. وتهدف هذه التشكيلة الواسعة من المنتجات إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء.

ويقدم أول مواقع ديليفرو هوب في الإمارات خدماته للعملاء في موتور سيتي، ومدينة دبي الرياضية، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، والمرابع العربية.

و قال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط: "يهدف ديليفرو هوب إلى تقديم قيمة أفضل لعملائنا من خلال توفير منتجات البقالة عند الطلب. ويسرنا التعاون مع شويترامس لإطلاق هذه الخدمة لتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة عبر التطبيق. ويعزز ديليفرو هوب شغفنا الذي بدء بتوصيل المأكولات، ليتيح لنا التفوق في مجال خدمات توصيل الطعام. ويسعدنا أن نطلق أول مواقعنا في دبي، ونتطلع لتوسيع حضورنا إلى مواقع جديدة في الإمارات".

ومن جهته، قال راجيف وارير، الرئيس التنفيذي لشركة شويترامس في دول الخليج: "يسرنا الدخول في هذه الشراكة مع ديليفرو لإطلاق متجرهم الجديد في الإمارات. وتشهد خدمة التوصيل السريع لطلبات البقالة تطوراً متسارعاً في الإمارات. وتعزز شراكتنا مع ديليفرو نواحي المرونة والراحة، مما يساعدنا على الالتزام بوعدنا في توفير المنتجات الطازجة وعالية الجودة لعملائنا. ويشكل إطلاق هذه الخدمة خطوة فارقة في مسيرتنا الرقمية، إذ تتيح للعملاء الاختيار من تشكيلة واسعة من منتجات البقالة التي تتيحها شويترامس لتوصيلها لهم خلال 15 دقيقة".

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حول ديليفرو

ديليفرو هي شركة توصيل حائزة على جوائز، تأسست عام 2013 من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل مع أكثر من 170,000 مطعم ومحل وجبات سريعة مفضلة. بالإضافة إلى 190,000 سائق لتوفير أفضل تجربة توصيل طعام في العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ويعمل بها 2,000 موظف حول العالم.

تعمل ديليفرو في أكثر من 800 مدينة في 11 دولة، من بينها أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة المتحدة.