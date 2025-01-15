الكويت: احتفلت ديليفرو الكويت بالعام الجديد بحدث استثنائي مصمم لتعزيز الصحة والرفاهية. بالتعاون مع جو اند ذا جوس، نظمت منصة توصيل الطعام فعالية يوغا فريدة من نوعها في مارينا ويفز بعنوان "صحتك أصبحت أفضل". ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في الكويت، حيث يقدم للمشاركين تجربة ملهمة تهتم بالصحة.

أُقيمت جلسة اليوغا الحصرية في موقع مُطل على أفق سماء الكويت الخلابة، وبقيادة المُدربة الكويتية الشهيرة نادين قدومي، المعروفة بخبرتها وتفانيها في مجال الصحة. وقد وجهت قدومي الحضور خلال جلسة اليوغا التجديدية، وتعزيز الوعي الذاتي والتوازن.

وبالإضافة إلى هذه التجربة الشاملة، استمتع الحضور بوجبة إفطار خاصة من جو اند ذا جوس. وتضمنت القائمة عصائر طازجة وخيارات وجبات صحية، مما يتماشى تماما مع موضوع الحدث الذي يركز على الصحة.

وفي هذا الصدد، صرحت سهام الحسيني، المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت وقطر، قائلة: "إننا فخورون باستضافة هذا الحدث غير المسبوق في الكويت وتقديم تجربة فريدة لمجتمعنا وإلهامهم لإعطاء الأولوية لصحتهم".

وأضافت في السياق نفسه: "نحن ملتزمون في ديليفرو بتشجيع نمط حياة صحي من خلال تزويد عملائنا بخيارات مغذية، وكان جو اند ذا جوس الشريك المثالي لهذا الحدث الفريد من نوعه. ونعرب عن امتناننا لدورهم المحوري في الارتقاء بالحدث من خلال تقديم قائمة طعام مختارة بعناية، وضمان استمتاع الحضور برحلة صحية شاملة".

وتواصل ديليفرو الكويت بدورها استكشاف طرق مبتكرة للتواصل مع عملائها، وتؤكد مثل هذه الأحداث على تفاني العلامة التجارية في تعزيز رفاهية المجتمع وتشجيع نمط حياة صحي.

حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على جوائز تأسست في ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣،٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة وشركاء البقالة ، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥،٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن ، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمملكة المتحدة.

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