ديترويت، ميشيغان: أعلنت "ديرك" (Derq)، الشركة الرائدة في مجال حلول أنظمة النقل الذكية الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن حصولها على استثمارات استراتيجية من شركة "إي آند كابيتال"، ركيزة الاستثمار التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وشركة "إيه تي آند تي فينتشرز"، ذراع الاستثمار التابعة لشركة "إيه تي آند تي" (AT&T)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم.

وتهدف استثمارات "إي آند كابيتال" و"إيه تي آند تي فينتشرز" إلى توسيع أنشطة شركة "ديرك" في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وتسريع استثماراتها في تطوير المنتجات وتنمية محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها.

وقال كوشال شاه، المدير العام في "إي آند كابيتال": «تعتبر "ديرك" من الشركات العالمية المبتكرة، ويأتي استثمارنا فيها في إطار التزامنا بدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية الطموحة، إذ يمثل هذا الاستثمار خطوة هامة لدعم هذه الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل الذكي، بما يعزز مساهمتنا أيضاً في تطوير حلول مبتكرة تعود بالنفع على المجتمعات حول العالم ككل. كما نؤمن برؤية "ديرك" المتمثلة في إنشاء شبكات طرق أكثر أماناً وذكاء من خلال حلول أنظمة النقل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوافق مع توجهات "إي آند كابيتال" للاستثمار الاستراتيجي في شركات التكنولوجيا التي تتبنى التقنيات الناشئة وحلول الاتصال المتقدمة وإنترنت الأشياء».

من جهته، قال فيكرام تانيجا، رئيس شركة "إيه تي آند تي فينتشرز": «نحن متحمسون لإتمام صفقة الاستثمار الاستراتيجية مع "ديرك"، وذلك نظراً لكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال ابتكار حلول النقل الذكية. تعمل حلول "ديرك" على تحويل الطريقة التي تتعامل بها المدن وقطاعات الأعمال مع مفاهيم التنقل والسلامة والكفاءة نحو الأفضل، ونتطلع إلى التعاون مع فريقهم لدفع الابتكارات التي من شأنها تشكيل بنية تحتية أكثر ذكاءً وترابطاً».

وتسهم عروض "ديرك" في توفير متطلبات السلامة والكفاءة الفورية للطرق، وهي تؤسس كذلك لمنظومة نقل أكثر أماناً وفعالية في المستقبل. ومن خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع البنية التحتية المتصلة وتقنيات الاستشعار، توفر منصة "ديرك" لمستخدمي الطرق والمشغلين معلومات مهمة للسلامة على الطرق، وتزودهم بقدرات مبتكرة للتحكم بحركة المرور مع تطبيقات متطورة للمركبات المتصلة.

وقال الدكتور جورج عوده، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ديرك": «نحن سعداء للغاية بالحصول على الدعم الاستراتيجي من "إي آند" و"إيه تي آند تي"، الشركتين الرائدتين عالمياً في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد على قوة ما أحرزناه من تقدم حتى الآن ويعزز قدرتنا على توسيع نطاق عملياتنا وتوفير الجيل التالي من حلول النقل الذكية للعملاء في جميع أنحاء العالم».

ونفذت شركة "ديرك" حتى الآن أكثر من 25 مشروعاً ناجحاً في 16 ولاية أمريكية، فضلاً عن عدد كبير من المشاريع الدولية. وسبق لوزارة النقل الأمريكية أن أعلنت عن فوز "ديرك" بتحدي "السلامة على التقاطعات"، كما تم اختيارها ضمن مجموعة "حلفاء في العمل" مع انضمامها إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق ودعوة وزير النقل الأمريكي "بيت بوتيجيج" للعمل على خفض معدلات الحوادث والوفيات على الطرق.

وأضاف عوده: «لدينا خطط طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى من البينة التحتية الرقمية، نحو مستقبل تكون فيه الطرقات أكثر كفاءةً وأماناً. ونحن الآن في مكانة تتيح لنا الاستمرار في تطوير وتبني حلول النقل الذكي على نطاق واسع."

حول "ديرك" Derq

"ديرك" شركة رائدة تابعة معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" وهي متخصصة في حلول أنظمة النقل الذكية الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تعزيز السلامة والكفاءة على الطرق حول العالم. ومن خلال تقنيتها الخاصة والمبتكرة، توفر "ديرك" للمدن والمركبات منصة ذكاء اصطناعي تدعم التحليلات المتقدمة وتطبيقات المركبات المتصلة والمستقلة (CAV) لمساعدتهم على تحسين سلامة الطرق وإدارة حركة المرر بشكل أفضل. وحظيت "ديرك" على تقدير المنتدى الاقتصادي العالمي كشركة رائدة وحصلت على عدد من الجوائز، منها جائزة الابتكار العالمية لأنظمة النقل الذكية لعام 2022، وجائزة أفضل شركة ذكاء اصطناعي للعام في حفل جوائز SXSW 2019، وجائزة أفضل مبتكر في مجال السلامة على الطرقات في عام 2020 من قبل تحالف معاً لطرق أكثر أماناً (TSR). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة derq.com.

حول "إي آند كابيتال"

تعد "إي آند كابيتال" ركيزة الاستثمار التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، وتقدم الشركة خدمات الاستثمار في الأفكار والأشخاص والمؤسسات التي تملك القدرة على بناء مستقبل رقمي أفضل. وهي تدعم شركات التكنولوجيا المبتكرة ذات الرؤية المستقبلية.

وتستثمر "إي آند كابيتال" في الشركات الناشئة التي تعمل على مواجهة التحديات الراهنة وتدعم رواد الأعمال المبدعين لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، إذ تستخدم الشركة خبرتها الواسعة في الاستثمار والمشاريع الاستثمارية لتحويل جميع القطاعات التكنولوجية، مع التركيز الأكبر على التكنولوجيا المالية، والألعاب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وشبكة الإنترنت من الإصدار الثالث (Web 3.0).

تتمثل رؤية "إي آند كابيتال" في تعزيز منظومة الاستثمار التكنولوجي في المنطقة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع أصحاب رأس الاستثمار المالي إقليمياً وعالمياً.

لمعرفة المزيد عن "إي آند كابيتال"، يرجى زيارة: https://www.eand.com/en/capital.html

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