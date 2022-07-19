الهويّة الموحّدة الجديدة تسهّل تقديم الخدمات والمنتجات وترسّخ أسلوب تعدّد القنوات

الإمارات العربية المتحدة: شركة ديجيتال تورباين Digital Turbine المدرجة في السوق المالية ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: APPS) كشفت اليوم النقاب عن علامة تجارية جريئة وموحّدة ذات هدف استراتيجي واحد لعملائها وشركائها يتمثّل في التواصل مع جمهور أكبر من المستهلكين، بطرق وأساليب أكثر تنوّعاً، وعبر مزيد من الأجهزة.

وتشكّل هوية العلامة التجارية الجديدة محطّة هامّة في تكامل عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة العام الماضي حيث ضمّت إليها شركات فايبرFyber، وآدكولونيAdColony، وأبريشييت Appreciate، لتجمع بالتالي بين زخر كبير من أصحاب الخبرات والمواهب، والتكنولوجيا الرائدة في السوق، بالإضافة إلى أصول الأعمال، وذلك لإنشاء منصّة أساسيّة لتنمية عمليات التسويق عبر الأجهزة المحمولة المقدّمة من شركة ديجيتال تورباين.

وفي هذه المناسبة، قال بيل ستون، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال تورباين: "إن هويتنا الموحّدة الجديدة هي تتويج لسنوات عديدة من الابتكار الاستراتيجي وعمليّات الاستحواذ التي أدّت إلى تعزيز نموّ قوي ومربح في آن." وأضاف: "إن جمع شركاتنا معاً تحت علامة تجارية واحدة ما هو سوى انعكاس لالتزامنا المستمرّ تجاه تعزيز القيمة التي نقدّمها لشركائنا، ما يسهّل عليهم بالتالي استخدام مزيدٍ من منتجاتنا من أجل تحقيق نموّ هادف لأعمالهم."

حيث توسّعت هوية العلامة التجارية الجديدة لشركة ديجيتال تورباين لتعزّز مجموعتها المتكاملة من حلول تنمية الأجهزة المحمولة، لتشمل أيضاً التجارب عبر الجهاز المحمول، ووساطة التطبيقات، وتحقيق الدخل من الإعلانات، واكتساب المستخدمين، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

من جهته، قال إيتاي كوهين، نائب الرئيس الأوّل للتسويق والتخطيط الاستراتيجي: "لقد شهدنا نجاحاً هائلاً للعملاء الذين اعتمدوا عروضنا الكاملة. منهم على سبيل المثال آكيو وذر Accuweather، وهي إحدى المنصّات العديدة التي تستفيد من منصّتنا عبر توزيع التطبيقات وتنمية الجمهور وتحقيق الدخل داخل التطبيق لتعزيز النموّ." وأضاف: "لقد أحرزنا تقدّماً كبيراً خلال العام الماضي في دمج العديد من الشركات تحت سقف واحد، ومع هذا التغيير، سهّلنا على عملائنا فهم هويتنا وخدماتنا، وكيف يمكننا مساعدتهم في تحقيق أهدافهم التسويقية التنموية."

ويُذكر هنا أنه تمّ تطوير العلامة التجارية الجديدة لشركة ديجيتال تورباين بالتعاون مع شركة التصميم الشهيرة عالمياً Pentagram and Purpose Worldwide، وستنعكس عبر جميع نقاط الاتصال الخارجية في جميع المناطق، بما في ذلك مجمل منتجات الشركة، ومواقعها الإلكترونية، وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواد المبيعات والتسويق.

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