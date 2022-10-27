"ديار للتطوير" تعلن عن توقيعها مع "كارفور" ليكون متجر التجزئة الرئيسي في مشروع "ميدتاون"

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: أكدت ديار للتطوير ش.م.ع (ديار)، إحدى شركات التطوير العقاري ومزودي الخدمات العقارية الرائدة في دبي، أنّ "كارفور"، التي تملكها شركة ماجد الفطيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون متجر التجزئة الرئيسي في "ميدتاون"، المجمع السكني المتكامل والواقع في "مدينة دبي للإنتاج" التي تشهد حركةً مستمرةً ونموّاً متواصلاً.

ومن المرتقب أن يشغل "كارفور ماركت" مساحة 9.000 قدم مربع من منطقة التسوق المركزية في مشروع "ميدتاون"، ويوفر مفهوم "كارفور ماركت" الذي تعتمده "شركة ماجد الفطيم للتجزئة" كافة المنتجات والاحتياجات اليومية، بدءاً من الموادّ الغذائية، مروراً بالأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، وصولاً إلى الإلكترونيات، ويشكل تواجد مثل هذا المفهوم عامل جذبٍ إضافيّ للإقامة في “ميدتاون"، إلى جانب مجموعة المتاجر في منطقة التسوق في المشروع، والتي تزيد مساحتها عن 65.000 قدم مربع.

وفي حديثه عن أحدث المستجدّات التي يشهدها مشروع "ميدتاون"، قال سليم الزين، نائب الرئيس – لإدارة الأصول والضيافة لشركة "ديار": " نحن نركز كل جهودنا لإنشاء مدينة حديثة ومجتمع عصري متكامل. حيث تم تصميم مشروع ميدتاون ليكون المكان المثالي لراحة ورفاهية المقيمين وفرصة مميزة للمستثمرين وتجار التجزئة. ولقد أثبتنا نجاحنا في تحقيق أهدافنا مع إنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع، وتواصل شراكتنا الأخيرة مع ماجد الفطيم في تعزيز هذه الرؤية".

تتواصل أعمال التوسعة في هذه الوجهة السكنية الفريدة، والتي تضمّ حديقة مركزية ضخمة، ومساحات شاسعة متعدّدة الاستخدامات تشمل العديد من المتاجر والمطاعم ومتاجر التجزئة من أجل تقديم مجتمع مثالي للعائلات، كما أن المشروع يقع على مقربة من محطات "مترو دبي" والعديد من المدارس ومراكز التسوّق.

يقع مشروع "ميدتاون" في "مدينة دبي للإنتاج"، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وجرى تصميمه ليعكس نمط الحياة العصرية التي تجمع بين الحيوية والرفاهية، كما أن تواجد "كارفور ماركت" سيشكل إضافةً جديدة تساهم في جعل الحياة اليومية للمقيمين في "ميدتاون" أكثر سلاسة ومتعة من خلال تلبية جميع احتياجاتهم على مدار العام، وجدير بالذكر أن منطقة التسوق في المرحلة الحالية من ميدتاون بأفنان ودانية تأخذ شكل منصة مميزة محاطة بالعديد من أماكن التسوق المختلفة بدءً من المطاعم الفخمة والمقاهي والسوبر ماركت وصولاً إلى العيادات والصيدليات ودور حضانة الأطفال ومحلات الأزياء ومغسلة الثياب وأماكن رعاية الحيوانات الأليفة واستوديوهات خياطة الملابس والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى.

ولا شك أن الإقبال الأكثر من رائع للمرحلة القادمة لمنطقتي مسك ونور كانت هي الحافز في تعزيز نمط الحياة اليومي للسكان من خلال إضافة المزيد من الخدمات ووسائل الراحة في هذا المشروع الجديد.

شركة "ديار" هي إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، ولديها العديد من المشاريع العقارية المنتشرة في المواقع الرئيسية سريعة النمو، وتمتلك سمعة رائعة جعلتها واحدة من أكثر الشركات الموثوق بها، كما تعمل مع شركاء عقاريين يتطلّعون إلى تجسيد مفاهيم الحياة التي تطمح إليها الأجيال القادمة. نجحت "ديار" خلال مسيرتها المتميّزة في توفير محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتّع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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