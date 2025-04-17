دبي: عقدت الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير (ش.م.ع) اليوم اجتماعها السنوي برئاسة السيد عبد الله علي الهاملي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين إلى جانب عدد من فريق الإدارة العليا في الشركة ومشاركة المدققين الخارجيين وممثلي الجهات الرقابية.

وناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ووافقت عليها بالأغلبية.

وخلال الاجتماع، تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025–2028، بعضوية :

عبد الله علي الهاملي حمد مبارك بوعميم عدنان الشلوان محمد سعيد الشريف مريم محمد بن فارس محمد راشد بالضبيعه الكتبي راشد حسن الدبوس

تواصل ديار مسيرتها الحثيثة في تقديم مشاريع استثنائية تجسد معايير الجودة والابتكار، بما يتوافق مع تطلعات المستثمرين. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة الراسخ بمساهمتها الفعالة في تطوير المشهد العقاري، وتحفيز عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار ريال إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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