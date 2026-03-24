دبي: أعلنت شركة ديار للتطوير (ش.م.ع)، وهي شركة عقارية متكاملة مدرجة في سوق دبي المالي وواحدة من أكبر المطورين في المنطقة، أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، مما يعكس قوة إطارها التشغيلي ونهجها المنضبط في إدارة المشاريع.

كما كشفت الشركة عن خططها لاستكمال مشروع جنات في مجمّع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، مما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تستعد ديار لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشاريع الرائدة في مناطق مختلفة من الدولة.

وقد صرّح سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار، قائلاً: " نواصل عملنا بسلاسة وانضباط. كما نراقب التطورات عن كثب ونتّبع جميع التوجيهات الرسمية، مع الحفاظ على المرونة لضمان استمرار عمليات البناء بشكل مسؤول. ونولي اهتماماً خاصّاً بسلامة ورفاهية فرقنا وشركائنا ونضعها ضمن أولوياتنا القصوى. وقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً مرونةً وقابليةً للتكيّف، ونحن واثقون تماماً من الإجراءات المتبعة. كما نعرب عن شكرنا العميق لقيادة دولة الإمارات على رعايتها ودعمها لجميع المقيمين والمواطنين والزوار".

وتواصل ديار اعتماد استراتيجية مالية منضبطة لضمان استدامة النمو، وتعزيز المساهمة في تحقيق الرؤية العمرانية الشاملة لدولة الإمارات. كما تؤكد الشركة التزامها بتقديم مشاريع عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للمقيمين والمستثمرين، مع التركيز على الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة.

وتلتزم ديار بمواكبة متغيرات السوق عبر منهجية صارمة في التنفيذ، وضمان تسليم المشاريع وفق أعلى معايير الموثوقية، بما يكفل تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكل من المساهمين والمستثمرين والعملاء في مختلف مشاريعها.

نبذة عن ديار:

ديار، وهي شركة مساهمة عامة، واحدة من أبرز الشركات العقارية المتكاملة في دبي. تسعى ديار، مدعومةً بخبرة تفوق العقدين، إلى تطوير مشاريع سكنية وتجارية وفي قطاع الضيافة تعكس احتياجات السوق وتعزز من جودة الحياة. تأسست الشركة عام 2001، وتمكنت من تحقيق إنجازات مميزة، لاسيما بعد الاكتتاب العام الأولي الذي تم في عام 2007، مما عزز مكانتها كأحد أكبر المطورين.

وتستند الشركة على ست وحدات أعمال مترابطة، تشكل منصة موحدة مبنية على فهم شامل لاحتياجات العملاء. وتواصل توسيع محفظتها العقارية من خلال مشاريع استراتيجية، مع طموح متزايد يدفعها نحو الابتكار والتجدّد.

