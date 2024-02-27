دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، مشروع إليفي (ELEVE)، أحدث مشاريعها السكنيّة ضمن محفظة الشركة في قلب منطقة داون تاون جبل علي، حيث يتيح للسكان الاستمتاع بمستوى معيشة فاخر ومرافق راقية وسط أجواء هادئة.

يتميّز المشروع بمشروعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد وعلى مقربة من شبكة المواصلات بما فيها خط المترو، حيث يتميز بنمط حياة مفعم بالحيوية ومراكز التسوق، فضلاً عن مرافق متميّزة في جميع الشقق، وإطلالات خلابة ومفتوحة على مياه الخليج العربي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسرنا إطلاق إليفي، أحدث مشاريعنا في داون تاون جبل علي. ويندرج اختيار موقع المشروع في جبل علي ضمن خطتنا الاستراتيجية لدعم التوسع والنمو المستدام للمجمّعات السكنية في مختلف أنحاء المشهد الجغرافي المتنوع في دبي. ويوفر إليفي الذي يعد أول مشروع لديار في هذه المنطقة، تجربة سكنية مفعمة بالحيوية تتماشى مع الخطة الحضرية لدبي 2040 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة. نطلق هذا المشروع ونحن واثقون بكونه سيعزز تاريخ ديار المتميّز في إنشاء مجمّعات عمرانية جديدة ترتقي إلى تطلعات العملاء والمساهمين والشركاء على حد سواء".

ويضم مشروع إليفي أكثر من 33 طابقاً بوحدات سكنية تتراوح بين استديو، غرفة واحدة، غرفتين وثلاث غرف، في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، مما يضمن وصولاً سهلاً إلى المنطقة الصناعية لجبل علي والمناطق السكنية الرئيسية في الفرجان وديسكفري جاردنز، بالإضافة إلى دبي الجنوب، ميناء جبل علي، نخلة جبل علي، و مطار آل مكتوم الدولي

و مدينة إكسبو دبي.

و يركّز المشروع على تقديم تجربة سكنية راقية بمقاييس عالمية، حيث يوفر صالة خاصة للسكان (Residents Lounge) ونادي (Club Room)، بالإضافة إلى صالة رياضية حديثة، مسبح يمتد على مساحة واسعة، وجاكوزي. كما يراعي إليفي أدق التفاصيل لتلبية احتياجات السكان، حيث يضم حوض سباحة منفصل للأطفال وقاعة متعددة الاستخدامات ومساحات خارجية خضراء للجلوس ومناطق للشواء. ويشمل المشروع كذلك أربعة طوابق مُغطاة لمواقف السيارات ومناطق للخدمة في الطوابق السفلية وطوابق المنصة، إلى جانب رواقٍ يضم متاجر التجزئة في الطابق الأرضي.

وبهذا الصدد، قال ناصر الدين علي عامر، نائب الرئيس للمبيعات في شركة ديار: "يتمتع مشروع إليفي بالمقومات اللازمة لإرساء معايير جديدة في الحياة المعاصرة ضمن أحد أسرع الأحياء السكنية نمواً في دبي، إذ يوفر نمط حياة راقٍ في موقع مريح في داون تاون جبل علي، فضلاً عن مرافق فاخرة للسكان. ويأتي مستوى الجودة والابتكار في مشروع إليفي مدعوماً بالمكانة المميزة التي تحظى بها ديار، والتي تستند إلى إرثها العريق في إنشاء مشاريع سكنية متميّزة في دبي. ويسعدنا توفير خطط سداد مميّزة في إطلاق المشروع، لإضفاء قيمة أكبر على الاستثمار في منطقة واعدة".

ومن المقرر أن تكتمل معالم مشروع إليفي من ديار في الربع الثاني من عام 2027.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار ريال إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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