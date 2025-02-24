يشكل "آية بيتش فرونت ريزيدنسز" مجمعاً متكاملاً وأول المشاريع السكنية من ديار في أم القيوين

المشروع يجسد رؤية طموحة للواجهة البحرية في الإمارة، حيث تتضمن المرحلة الأولى منه 442 وحدة سكنية، من بينها وحدات فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم مع ديكورات داخلية مستوحاة من الطبيعة وتكمّل الأجواء الساحلية.

يحظى المجمع السكني الجديد بموقع استراتيجي على طول الواجهة البحرية الخلابة في أم القيوين، وسيتضمن وحدات بنتهاوس وسكاي فيلا ودوبلكس، في حين ستتيح الوحدات المستقبلية مرسىً للقوارب ومتاجر تجزئة ووجهات ثقافية، مع توفير أنماط حياة أفضل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "آية بيتش فرونت ريزيدنسز"، أول مشاريعها السكنية في إمارة أم القيوين. وتمثّل هذه الخطوة بدء رحلة ديار في إحدى أكثر الإمارات الواعدة والخلابة في الدولة، حيث ستضع بصمتها التي تتسم بالابتكار والجودة وروح المجتمع.

وأعلنت الشركة عن المشروع، الذي يحظى بموقع استراتيجي على طول الواجهة البحرية الرائعة في أم القيوين، ليكون مجمّعاً سكنياً متكاملاً وقائماً على أربعة ركائز أساسية، تتضمن السكن والرفاهية والمجتمع والحياة الذكية. يجمع المشروع بين الفخامة والراحة و سلاسة الوصول، مع تصميم مخصص لتلبية الطلب المتنامي على المساحات السكنية عالية الجودة في المناطق الناشئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "صُمم مشروعنا السكني الأول في إمارة أم القيوين،" آية بيتش فرونت ريزيدنسز"، ليعكس جمال الطبيعة الخلابة في الموقع. ونتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة لإمارة أم القيوين على دعمنا في مساعينا للارتقاء بمشهد العقارات في دولة الإمارات. ومن خلال هذا المشروع الطموح، تكون ديار قد أنشأت وجهة جديدة لاستقطاب المستثمرين العالميين إلى الإمارات، مع إرساء معايير جديدة للمشاريع العقارية عالمية المستوى والمستدامة والتي تركز على القيمة. ويجسّد المشروع التزامنا بإنشاء مساحات معيشية استثنائية، حيث يوفر وصولاً إلى واجهة بحرية هادئة في موقع يتمتع بسهولة وصول كبيرة، كما يحتضن مرافق مجتمعية مميزة ومثالية للعائلات والمستثمرين، فضلاً عن دوره في توفير فرص عمل محلية وتعزيز الاقتصاد".

وستضمّ المرحلة 1 من المشروع 442 وحدة سكنية فاخرة، مكونة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، مع ديكورات داخلية مستوحاة من الطبيعة في انسجام تام مع الأجواء الساحلية، وتصميمات عصرية مستلهمة من عناصر الطبيعة، فضلاً عن مرافق خاصة مصممة على طراز المنتجعات للاستمتاع بتجربة معيشية حصرية.

ويتضمن المشروع كذلك وحدات بنتهاوس وسكاي فيلا، وشقق دوبلكس في المستوى الأرضي. وصُمم مشروع "آية بيتش فرونت ريزيدنسز" بالاستناد إلى نهج مدروس بدقة، حيث يتميز بهندسة انسيابية وسلسة، مع شرفات مطلّة على المحيط والعديد من المواقع التاريخية، ليجمع بين التراث والحداثة. ويتميز المشروع بالتجهيزات الفاخرة التي تعزز تجربة السكن، بما في ذلك المطابخ المجهّزة. تم تصميم كل وحدة بعناية باستخدام مواد صديقة للبيئة، مما يعكس الالتزام بالاستدامة مع ضمان الفخامة والراحة. هذه العناية بالتفاصيل لا تعزز فقط الجاذبية الجمالية، بل تخلق نمط حياة صديق للبيئة، و هو ما يجعلها اختيارًا مثاليًا للسكان المميزين الذين يقدرون الجودة والاستدامة.

ويحتضن المجمع مساحات سكنية وثقافية وترفيهية يمكن الوصول إليها مشياً في غضون 15 دقيقة، وستتضمن المراحل المستقبلية للمشروع مرسىً للقوارب ومتاجر تجزئة ووجهات ثقافية، مما يسهم في توفير فرص عمل محلية وتحسين التجارب المعيشية.

كما تشمل مرافق الرفاهية والترفيه نادياً شاطئياً ومركزاً صحياً مع استوديو لليوغا و سبا وحوض سباحة متماهياً مع الأفق ومنطقة مخصصة للأطفال. و يحتوي المركز المجتمعي النابض بالحياة على مقاهٍ ووجهات لتناول الطعام ومناطق ترفيهية متعددة الاستخدامات. وصُمم المشروع خصيصاً لتوفير أسلوب حياة ذكي، مع أنظمة أمنية، وميزات منزلية ذكية، ومركز أعمال، ومواقف ذكية.

يقع المشروع في موقع استراتيجي على بُعد أربعين دقيقة فقط من مطار دبي. كما أنه يبعد بحوالي عشرين دقيقة فقط عن رأس الخيمة والشارقة، مما يضمن وصولاً سلساً لأهم الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يقع الموقع بالقرب من المنطقة التاريخية، الغنية بالتراث والثقافة، و هو ما وفر مزيجًا فريدًا من الحياة العصرية و الجانب التاريخ الأثري.

وبإطلاق "آية بيتش فرونت ريزيدنسز" ، تواصل ديار تعزيز مكانتها بصفتها رائداً محورياً في القطاع العقاري في دولة الإمارات، و ذلك من خلال توفير فرصة مميزة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مجتمع سريع النمو. ومن المخطط اكتمال أعمال بناء المشروع في الربع الأخير من عام 2027.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار ريال إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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