دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة بارزة تعكس تطور المشهد العمراني في دبي، أعلنت شركة ديار للتطوير( ش.م.ع)، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن بدء أعمال البناء في مشروع داونتاون ريزيدنسز، الذي يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية. وقد شهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور عددٍ من أعضاء الفريق التنفيذي للشركة، لإعطاء الانطلاقة الفعلية للأعمال التمهيدية لأيقونةٍ معمارية تتماشى مع الطموحات التنموية للدولة. احتفالاً ببداية فصل جديد في عالم المشاريع السكنية الفاخرة.

ويتضمن مشروع داونتاون ريزيدنسز أكثر من 522 وحدة سكنية مصمّمة بعناية، تتوزع من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس وبنتهاوس، ووحدة رويال بالاس الحصرية في قمة البرج.

ومن خلال أكثر من 75,000 قدم مربع من المرافق المتكاملة داخل البرج، تسعى ديار إلى تحويل ناطحات السحاب التقليدية إلى مجتمع عمودي متكامل ومكتفٍ ذاتياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: "يجسّد مشروع داونتاون ريزيدنسز التزامنا العميق بالابتكار والجودة، مع مراعاة احتياجات المستخدمين النهائيين. وبدلاً من الاكتفاء بتوسيع الحضور، نحن ملتزمون ببناء معالم سكنية ذات قيمة طويلة الأمد للسكان والمستثمرين والمجتمع ككل."

في إطار توسيع محفظتها في الإمارات، أشار القطامي إلى أهمية المشاريع التي تركز على المجتمع وتولي اهتماماً للاستدامة وجمالية التصميم، وقال: "يُمثّل هذا المشروع رؤيتنا لمستقبل تُسهم فيه مشاريع ديار في تعزيز أُفق دبي وتحسين جودة حياة سكانها. ويشكّل بدء أعمال البناء في مشروع داونتاون ريزيدنسز فصلًا جديدًا ومميّزاً من مسيرة شركة ديار الرامية إلى إنشاء مساحات تُلهم حياة السكان وتُثريها".

ومن المقرر أن يجسّد داونتاون ريزيدنسز الرؤية الطموحة لدبي، مع توفير بيئة سكنية ومعيشية متكاملة، ليرسّخ معياراً جديداً لمفهوم السكن الفاخر في المدينة. ومع تقدّم أعمال الإنشاء، يبرز المشروع كإضافة نوعية تجمع بين الفخامة والابتكار، مقدّماً تجربة معاصرة للعيش الحضري.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

