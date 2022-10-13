على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم تتيح لعملاء دو وأعضاء برنامج الولاء "بلو" من مجموعة الفطيم الاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت الحصرية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تشارك فيه دو تحت شعار "تمكين الجهات الحكومية...نصنع معكم الواقع الإماراتي" وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم "الميتافيرس" وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وستقدم دو بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة مجموعة متنوعة من الحوافز والخصومات لأعضاء برنامج الولاء "بلو" التابع لمجموعة الفطيم. وستمكّن هذه الشراكة دو من تلبية المتطلبات العصرية المتغيرة باستمرار لعملائها واستكشاف طرق جديدة لتوسيع محفظة عروضها ومكافآتها. وبالمقابل، سيمنح هذا التعاون عملاء مجموعة الفطيم فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها شبكة الجيل الخامس عالية السرعة من دو إضافة إلى العروض الحصرية على مجموعة من المنتجات المتطورة.

وقال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "يسرنا التعاون مع مجموعة الفطيم في هذه الشراكة المتميزة التي ستمكننا من الارتقاء بمفهوم مكافآت العملاء إلى مستوى جديد من التميز من خلال نهج رقمي متعدد القنوات. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم عروض قيّمة ومزايا أفضل لأعضاء برنامج الولاء "بلو" من مجموعة الفطيم إلى جانب تلبية المتطلبات العصرية لعملائنا".

ويمكن لعملاء دو من خلال الانضمام إلى برنامج الولاء "بلو" من مجموعة الفطيم الاستمتاع بآلاف العروض الحصرية على المطاعم والأنشطة الترفيهية وتجارب العطلات وغيرها المزيد. وسيحصل العملاء أيضاً على استرداد نقدي عند التسوق في منافذ الترفيه والتجزئة التابعة لمجموعة الفطيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. ويمكن الاستفادة من هذا الاسترداد النقدي لإعادة شحن الخطوط مسبقة الدفع أو دفع فواتير باقات الدفع الآجل.

ومن جانبه قال هيمانشو شريفستفا الرئيس التنفيذي للتكنلوجيا في مجموعة الفطيم: "ينسجم تعاوننا مع دو مع مهمتنا المتمثلة بالارتقاء بتجربة كل عميل خلال رحلته معنا إضافة إلى مكافأته في كل خطوة. ونعتقد أن الشراكات الاستراتيجية تشكل ركيزة أساسية في مساعينا لتقديم تجارب متميزة للعملاء، ونحن واثقون من أن هذه الاتفاقية ستعزز علاقاتنا مع أعضاء برنامجنا الخاص بمكافآت الولاء "بلو".

وتماشيًا مع مهمة دو التي تتمحور حول ابتكار خدمات وعروض جديدة تتمحور حول متطلبات عملائها، ستسهم الشراكة بين الجانبين في خلق المزيد من نقاط الاتصال والتفاعل مع العملاء ومنحهم فرص إضافية للحصول على مكافآت حصرية وتوفير المال.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.du.ae.

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لمحة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 33,000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة www.alfuttaim.com