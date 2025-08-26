دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بهدف دعم رائدات الأعمال، وتعزيز الابتكار والتنافسية، وتمكين المرأة اقتصادياً، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المُستدام وازدهار مؤسسات الأعمال في إمارة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية بين الجانبين، توفر "دو" عروض وخدمات اتصالات متخصصة لرائدات الأعمال العضوات في مجلس سيدات الأعمال التابع لغرفة أبوظبي، بما يلبّي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد هذه المبادرة خطوة محورية نحو تمكين المرأة في مجالات الأعمال والاقتصاد، وتعزيز قدرة مؤسساتهن على مواجهة التحديات التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم استمرارية أعمالهن ونموها.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة نورة التميمي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: " نلتزم في مجلس سيدات أعمال أبوظبي بتهيئة بيئة عمل تُمكّن رائدات الأعمال من تحويل طموحهن إلى أثر مستدام، وتُمثل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة دو، خطوةً مهمةً في سبيل تزويد مشاريع رائدات الأعمال بالأدوات والتقنيات اللازمة لنموها وإزدهارها في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الرقمي. ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك الذي يهدف إلى تعزيز مكانة السيدات لتكون في مقدمة ركب الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة، ورسم ملامح مستقبل المشهد الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "التعاون بين (دو) ومجلس سيدات الأعمال في غرفة أبوظبي يُجسد أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه رائدات الأعمال، ودورهن المحوري في ازدهار الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُمثل هذه المبادرة الأولى من نوعها إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتهدف إلى إطلاق العنان أمام الإمكانات الجديدة للنمو والابتكار، وايجاد فرص أعمال مستدامة للسيدات، بالإضافة إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. كما تتمثل رؤيتنا في مستقبل أكثر شمولاً، تتقلص فيه الفجوة التقنية، وتُمنح فيه جميع رائدات الأعمال فرصاً متكافئة للابتكار والنمو والمنافسة على المستوى العالمي".

ومن خلال هذه المبادرة الرائدة الموجهة لعضوات مجلس سيدات الأعمال في غرفة أبوظبي، تُتاح فرصة أكبر للاستفادة من خدمات "دو" المتقدمة في مجال الهاتف الثابت والمحمول، وحلول الاتصالات اللاسلكية، بما يعزز مرونة العمليات التشغيلية ويُسهم في رفع كفاءة مؤسسات الأعمال وتنافسيتها. ويُمثل هذا التعاون نموذجاً جديداً للدور الذي يمكن أن تضطلع به شركات الاتصالات في دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الازدهار الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات