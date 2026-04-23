دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إطلاق خدمتين جديدتين لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للمرونة الرقمية وحماية البيانات، وهما خدمة حماية البيانات من المخاطر واستمرارية التشغيل دون انقطاع (DRaaS)، وخدمة النسخ الاحتياطي للبيانات كخدمة (BaaS). وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة "دو" دورها المحوري لضمان المرونة الرقمية لمؤسسات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال محفظة خدمات "du Tech" المتطورة، التي توفر البنية التحتية اللازمة لحماية سيادة البيانات، ومواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة.

ومع تسارع وتيرة التحديات الرقمية التي تواجهها مؤسسات الاعمال، وتحوّل فترات التعطل الرقمي أو الانقطاع إلى خسائر مالية مباشرة، باتت الحاجة إلى وجود حماية قوية للبيانات أكثر إلحاحاُ من أي وقت مضى، حيث تشير أحدث الدراسات إلى أن 94% من مؤسسات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرضت لهجمات سيبرانية خلال العام الماضي، فيما تجاوز متوسط تكلفة الاختراق الواحد 2.9 مليون دولار. كما أفادت نحو 60% من الشركات بأن اضطرابات البيانات أثّرت بشكل مباشر في عملياتها التشغيلية، مما يبرز الأهمية المتزايدة للاعتماد على قدرات متقدمة وشاملة للتعامل مع تلك المخاطر.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "في دو، نضع أمن البيانات واستمرارية الأعمال في صميم التزامنا تجاه المؤسسات في دولة الإمارات. وفي ظل المشهد الرقمي المتسارع، نعمل على تمكين المؤسسات الحكومية والشركات من التقدم بثقة عبر بنية رقمية مرنة وآمنة وسيادية. ومن خلال تكامل القدرات المحلية المتقدمة مع الإمكانات العالمية، نعمل على توفير منظومة متعدد المستويات تجمع بين الحماية السيادية داخل الدولة وبنية احتياطية في الخارج يمكنها ضمان جاهزية الأعمال واستمراريتها دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والمرونة لمواكبة مختلف المتغيرات.”

وتقدم "du Tech" حلولاً مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة التي لا تحتمل أي انقطاع في الخدمة. ففي القطاع الحكومي، تضمن منصة السحابة الوطنية الفائقة (National Hypercloud)، حماية البيانات الحيوية مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الرقمية على مدار الساعة. وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية، الذي يُعد من أكثر القطاعات استهدافاً بالتهديدات الرقمية، توفر "du Tech" قدرات نسخ احتياطي عالية التردد وزمن استعادة منخفض للغاية (RTO)، أما في قطاع الرعاية الصحية، فإنها تضمن حماية البيانات الشخصية للمرضى في بيئة ترتبط فيها استمرارية الأنظمة بشكل مباشر بالحفاظ على حياة الأفراد. كما تدعم تلك الحلول أيضاً قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية من خلال حماية الشركات، لا سيما في ظل تعرض 44% من أنشطة تجارة التجزئة لاختراق البيانات، وذلك بما يُعزز ثقة المستهلكين وسلامة العمليات التجارية.

وتقدم "دو" خيارات مرنة تلائم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المتنوعة للمؤسسات. وتعتمد الحلول السيادية داخل الدولة على مراكز بيانات "du Tech" الحاصلة على تصنيف أعلى مستوى من الفئة الثالثة (Tier III) في أبوظبي ودبي، بما يضمن بقاء البيانات داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، والامتثال للمُتطلبات الخاصة بتوطين البيانات. أما التشغيل خارج الدولة، فيستند إلى شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية العالميين، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات عبر أكثر من موقع للمؤسسات ذات الحضور العالمي. ومن خلال دمج هذه الخدمات المُدارة، تمكّن "دو"، عبر علامتها الفرعية "du Tech"، المؤسسات من تقليل تعقيدات التعامل من المخاطر الكبرى، والتركيز على النمو والابتكار، مع الحفاظ على جاهزية تشغيلية بنسبة تصل إلى 99.9%.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

