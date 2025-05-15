دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إصدارها لتقرير الاستدامة لعام 2024، والذي يُسلط الضوء على إنجازاتها البارزة في مجالات الحوكمة والاستدامة والحفاظ على البيئة، ويُظهر نجاحها في تحقيق الشمول الرقمي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ويوضح التقرير المساهمات الفعالة لـــ "دو" في مجال التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتطورة في إطار مواصلة التزامها بدعم بناء مستقبل مٌستدام وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية البيئة والمبادرات المجتمعية وحوكمة الشركات.

وقال قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول في "دو": إن "نهجنا الشامل للاستدامة يُجسد عزمنا على الاستمرار كنموذج رائد يُحتذى به في مجالات المسؤولية المؤسسية والابتكار والتحول الرقمي، بما يتناغم مع أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، وأنه من خلال الرؤية الواضحة لإدارة الشركة ودعمها المتواصل للمبادرات التي تعزز بناء مستقبل مستدام، فإن (دو) لا تكتفي فقط بتعزيز تميزها التشغيلي، بل تعمل أيضاً على المشاركة بفعالية في بناء وازدهار هذا المستقبل الشامل للجميع."

ويستعرض تقرير الاستدامة لعام 2024 الإنجازات الرئيسة لـ "دو" ضمن ثلاثة محاور أساسية، تعكس التزام الشركة تجاه المجتمع، والحوكمة الأخلاقية، وتوفير الخدمات بشكل مُيسر للمجتمع.

تعزيز سعادة الموظفين والمجتمع

حققت "دو" تقديراً دولياً لافتاً بنسبة عالية في مجال مشاركة الموظفين في مؤشر "Glint" وتُصنف حالياً ضمن أعلى 25% من شركات التكنولوجيا العالمية وضمن أفضل 10% من الشركات عبر جميع القطاعات على مستوى العالم، كما تم تكريمها بلقب "أفضل مؤسسة" في مجال تمكين الشباب خلال جوائز الموارد البشرية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024. ومن أبرز إنجازات الشركة في هذا المحور هو ثراء التنوع داخل الكوادر البشرية العاملة في شركة "دو"، حيث تشكل النساء 54% من الموظفين الإماراتيين، مع مشاركة أكثر من 2000 موظف وعائلاتهم في مُبادرات مُتعددة. كما أطلقت "دو" برنامج (FutureX) لتطوير المهارات الرقمية والقيادية للخريجين الإماراتيين الجدد، مما يُعزز الابتكار ويؤسس لجيل جديد من القيادات المستقبلية المُؤهلة.

وانطلاقاً من تركيزها على زيادة الوعي بالسلامة والأمن الإلكتروني، أطلقت "دو" العديد من حملات التوعية لتثقيف المجتمع بأهمية الأمن الإلكتروني ومبادئ الحوكمة، وأطلقت حملات متعددة لزيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات عبر الإنترنت. فضلاً عن دعمها للقضايا الوطنية، من خلال رعايتها للفعاليات المُهمة من بينها معرض (اكسبو أصحاب الهمم) لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما ساهمت بمبلغ مليون درهم لصالح مؤسسة الجليلة، وتمكنت من جمع 4.9 مليون درهم لصندوق "وقف الأم" ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية في عام 2024.

العمل بشكل أخلاقي ومسؤول

وفي إطار مواصلة دعم الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050، نجحت "دو" في خفض بصمتها الكربونية عبر تدشين 169 موقعاً للاتصالات يعمل بالطاقة الشمسية، وتحسين أنظمة التبريد في جميع عملياتها، مما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 8.6 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون. كما ساهمت "دو" في تقليل النفايات الورقية عبر التحول الرقمي باستخدام الفواتير الإلكترونية بنسبة 100%، وتقليل استهلاك الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ودعماً لمبادئ الاقتصاد الدائري، نجحت الشركة في إعادة تدوير 31% من نفاياتها، ونحو 20,685 كجم من مخلفات الطعام وتحويله إلى سماد عضوي للمساهمة في بناء منظومة بيئية أكثر استدامة. وقد حصلت "دو" أيضاً على شهادة الأيزو في المشتريات المستدامة تأكيداً على التزامها بأفضل المُمارسات العالمية.

واستمراراً لريادتها، خفّضت "دو" من معدل استهلاك الطاقة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الشبكات اللاسلكية (RAN)، مما يرسخ مكانتها في الاعتماد على الابتكار التكنولوجي المستدام في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير. كما حصلت على علامة غرفة تجارة دبي "ESG" للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك تقديراً لالتزامها باتباع أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مُحققة نتيجة استثنائية بلغت 91.48%، إلى جانب تكريمها بجائزة التميز من (Udemy Business ) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيدا لمكانتها الرائدة في مجال التعليم والابتكار المؤسسي.

تمكين وتقديم خدماتنا للجميع

عزز إطلاق خدمة du Pay" " ممارسات الشمول المالي، مقدماً حلول دفع رقمية متطورة لكافة العملاء. كما سجلت "دو" انخفاضاً بنسبة 94% في زيارات العملاء إلى الفروع بفضل التوسع في استخدام المنصات الذكية للخدمات الذاتية وانتشار تقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM)، مما ساهم في بناء نموذج خدمة أكثر رقمنة وكفاءة. كما أنه في إطار التزامها بمواصلة ترسيخ الرفاه الاجتماعي ودعم الازدهار الاقتصادي، كما أطلقت "دو" أول منصة للتقنية الزراعية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجموعة "غراسيا"، وذلك لتشجيع مبادرات الاستدامة الزراعية.

كما عززت "دو" شراكاتها مع عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل "مايكروسوفت"، و"أمازون ويب سيرفيسيز"، وانفيديا"، و"هواوي"، لترسيخ مكانتها الريادية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسُاهم في المسيرة الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل أكثر استدامة. بالإضافة إلى تأكيد التزام "دو" بالمعايير العالمية عبر تناغم تقارير الاستدامة الخاصة بها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية لسوق دبي المالي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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