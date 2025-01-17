دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن رعايتها للمنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية، الذي ينعقد يوم 21 يناير 2025 في متحف المستقبل بدبي، ويستضيفه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة أكثر من 350 خبيراً وما يزيد على 100 مسؤول حكومي دولي وأكثر من 50 متحدثاً دولياً و30 مبتكراً في مجال تقنيات الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، من أجل إعادة رسم ملامح قطاع الحوسبة السحابية، ومناقشة الإمكانات الكبيرة التي يوفرها لدفع الابتكار وتمكين الاقتصاد الرقمي.

وخلال المنتدى، يُلقي فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، كلمة رئيسية بعنوان :كيف يمكن لشركات الاتصالات دعم تبني الحوسبة السحابية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يُسلط الضوء فيها على تطور البنية التحتية العامة المدعومة بالحوسبة السحابية. ومن خلال رعايتها للمنتدى، تعمل "دو" على المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية لترسيخ مستقبل أكثر ابتكاراً، وأماناً وكفاءةً، والتأكيد على مدى التزامها بتعزيز منظومة تعاونية تُسرع الانتقال إلى الحوسبة السحابية في القطاع العام.

ويهدف المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية إلى دفع الابتكار في مجال التقنيات الداعمة للعمل الحكومي، وتطوير الحلول السحابية التي ترسم ملامح مستقبل التحوّل الرقمي حول العالم. ويناقش المنتدى دور التقنيات السحابية في تطوير الإدارة العامة وتحسين الحوكمة ودعم التنمية المستدامة حول العالم. كما يركز على عدد من الموضوعات الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المستدامة، واستخدام التقنيات السحابية في التنمية.

وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "يُسعدنا في (دو)، رعاية المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية، والذي يأتي انعقاده مع مواصلة التزامنا بتمكين الجهات الحكومية من خلال تقديم الحلول السحابية المتطورة. حيث إن تبني تقنيات الحوسبة السحابية يُعد أمراً حيوياً لتعزيز الابتكار وترسيخ الكفاءة التشغيلية لدى الجهات الحكومية. ونتطلع من خلال المنتدى إلى المشاركة في المناقشات الايجابية وتبادل الرؤى حول كيفية دعم قطاع الاتصالات لتبني الحوسبة السحابية بقوة في القطاعين الحكومي والخاص."

ويجمع الحدث خبراء عالميين، بما في ذلك كبار الشخصيات في المؤسسات الدولية والبنك الدولي، وخبراء الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، فضلاً عن الاستراتيجيين وصانعي القرار، لاستعراض الرؤى ووجهات النظر المتنوعة التي تقدمها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، ومراكز الفكر الدولية. كما تضم فعاليات المنتدى سلسلة من الكلمات الرئيسية والندوات الحوارية، لمناقشة استراتيجيات السحابة المتعددة، وسيادة البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تعلّم الآلة، مع التركيز على دور التقنيات السحابية في تعزيز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة والأهداف البيئية.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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