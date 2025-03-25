دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن باقة "التجوال للمؤسسات"، والتي تعد أحدث عروضها ضمن باقات (du Business)، التي ترفع إنتاجية المؤسسات ومرونتها وترسخ نموها ونجاحها. وتستهدف باقة "التجوال للمؤسسات"، تلبية احتياجات الشركات الكبرى من خدمات الاتصالات الفائقة محلياً ودولياً. ومن خلال الاشتراك الشهري بقيمة 325 درهماً إماراتياً فقط، تضمن هذه الباقة الفريدة لمشتركيها من الموظفين وفرق العمل في مؤسسات الأعمال أفضل خدمات الاتصالات الدولية لتعزيز الإنتاجية والمرونة وإنجاز العمل من خلال أي موقع حول العالم بكفاءة.

وتتناغم باقة "التجوال للمؤسسات" من "دو" تماماً مع الاحتياجات المتطورة للمهنيين وموظفي الشركات والمؤسسات الكبرى من خلال توفير حزمة من خدمات الاتصالات الصوتية والمكالمات والاتصال بالإنترنت والبيانات، حيث تتضمن 200 دقيقة من المكالمات الواردة، و300 دقيقة من المكالمات الصادرة، بالإضافة إلى 10 جيجابايت من البيانات وذلك أثناء فترة السفر. وبذلك تُمكن هذه الباقة الفريدة فرق العمل من البقاء على اتصال وإنجاز مهام عملها خلال تواجدها في أي موقع حول العالم من دون انقطاع، مدعومة برؤية الطموحة "دو" التي تسعى لإعادة رسم مستقبل خدمات الاتصالات الفائقة التي يمكن اتاحتها للشركات ومؤسسات الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": إن "شركة (دو) تدرك جيداً احتياجات المؤسسات الحديثة التي تتطلب أعمالها البقاء على اتصال موثوق وواسع النطاق لدعم عملياتها التشغيلية اليومية من أي مكان حول العالم. ولذلك فإنه جرى تصميم باقة (التجوال للمؤسسات) بحيث تعمل على تمكين قطاع الأعمال من خلال توفير الأدوات والخدمات الفائقة التي يحتاجونها، والتي تتضمن التواصل المرن عبر مواقع ومناطق زمنية مختلفة حول العالم."

وبصفتها أول علامة تجارية تابعة لـ "دو"، تعمل "du Business" على توفير حلول متطورة وشاملة مدعومة بأفضل شبكة اتصالات من الجيل الخامس والألياف الضوئية، مما يعزز إنتاجية المؤسسات ومرونتها ويرسخ نموها ونجاحها. وتُعد باقة "التجوال للمؤسسات" هي جزء من استراتيجية "دو" الأوسع لدعم أعمال الشركات الكبرى بنماذج شراكة تتسم بالمرونة والموثوقية.

وأضاف كريم بنكيران قائلا: إن "الباقة الجديدة تتعلق بتوفير شريان حياة يحافظ على مرونة واستمرارية الأعمال التجارية، مما يضمن أيضا لقيادات الشركات والمؤسسات إدارة فرق العمل والعمليات التشغيلية والإدارية عن بعد بفعالية وكفاءة، وذلك في أي وقت ومن خلال تواجدهم في أي مكان".

وبفضل تقنيات "دو" المتطورة، يمكن للشركات الاستفادة كلياً من مزايا الباقة الجديدة فوراً، مما يضمن نجاحها على المستوى الدولي. كما يمكن للمؤسسات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة الدخول إلى عصر جديد من خدمات الاتصالات الفائقة من خلال الاشتراك فوراً في الباقة الجديدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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