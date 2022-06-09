ناقش الخبراء والمشاركون في الاجتماع التوجهات والتقنيات الرئيسة التي تقود التحول نحو عصر الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : استضافت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اجتماع طاولة مستديرة ضمَّ عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في جهات حكومية عدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وركزت الفعالية التي عُقدت بالتعاون مع IDCفي بيت الحكمة في الشارقة تحت عنوان "تمكين مستقبل العمل الحكومي اليوم" على مناقشة آفاق التحول الرقمي في الجهات الحكومية وسُبُل تسخير التقنيات الناشئة والحديثة وتوظيفها لدعم نماذج العمل الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقدّم كلُ من جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسين في «دو»، ورانجيت راجان، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في مؤسسة IDC، ورولا شهاب، مدير أول للقطاع في شركة مايكروسوفت الإمارات، عروضاً تقديمية استشرافية سلطوا فيها الضوء على التقنيات المتقدمة مثل الجيل الخامس وأهمية الابتكار والخبرات التخصصية في مواجهة تحديات المستقبل.

وتعليقاً على تنظيم الفعالية قال جاسم العوضي: "حددت حكومة الإمارات العربية المتحدة العديد من الاستراتيجيات والأجندات الشاملة التي تركز على تعزيز الابتكار على المستوى الوطني، وتلتزم دو بتقديم مختلف أشكال الدعم لمساعدة الجهات الحكومية على تسهيل ودفع عجلة التحول الرقمي بالاعتماد على قوة البيانات والتكنولوجيا الحديثة. ويتمحور اجتماع اليوم حول الدور الرئيسي الذي ستلعبه التقنيات الناشئة في مواجهة التحديات المستقبلية ودفع عجلة الابتكار".

وناقش الخبراء وممثلو الجهات الحكومية خلال الاجتماع الاتجاهات المبتكرة التي يمكن التركيز عليها للارتقاء بنماذج العمل في القطاعات الحكومية الحيوية، كما تطرقوا إلى مناقشة الفرص المتاحة التي توفرها الاقتصادات الرقمية سريعة التطور في المنطقة. وسلط المشاركون الضوء على محركات التحول الرقمي لحكومة الإمارات ودور التقنيات الحديثة في تعزيز إمكانات النمو المستقبلية وخلق فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهات حكومية عدة بما في ذلك بلدية الشارقة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالشارقة، ودائرة عجمان الرقمية وشرطة رأس الخيمة ودائرة التخطيط والمساحة - الشارقة ووزارة الداخلية ودائرة الأشغال العامة – الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الشارقة للمتاحف ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك - الشارقة، والشارقة لإدارة الأصول (القابضة) وأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إضافة إلى ممثلي جهات حكومية أخرى.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها دو لتمكين رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول وتقنيات اتصال رائدة على مستوى العالم تدعم التوجهات الاستراتيجية للهيئات الحكومية وتعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.

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