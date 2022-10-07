دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن رئيسها التنفيذي فهد الحساوي استضاف، اليوم، في مقر الشركة الرئيسي بدبي هيلز وفداً رفيع المستوى من شركة إريكسون يتقدمهم بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة في إريكسون. ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين الجانبين والتي تساهم في دعم أجندة التحول الرقمي لشركة دو ورؤيتها للارتقاء بأداء شبكتها، وتعزيز محفظتها من الخدمات المدارة لتحسين تجارب عملاء الشركة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.du.ae

#بياناتشركات

- انتهى -