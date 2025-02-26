دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن تحقيق إنجاز رائد جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إذ نجحت في التشغيل التجريبي لشبكتها من الجيل الخامس المتقدم (5G-A) "، مما يمثل خطوة مهمة في تطور تكنولوجيا الاتصالات من الجيل القادم، وتعزيز ريادة "دو" في مجال الابتكار بقطاع الاتصالات، ويرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستفيد بفاعلية من القوة التحويلية لشبكة الجيل الخامس المتقدم تحت دعم واشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ونجحت "دو" في تفعيل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المتقدم بفضل استخدام مزيج من ترددات الجيل الخامس الفرعية 3 جيجا هرتز (Sub-3GHz) مع ترددات الجيل الخامس 6 جيجا هرتز (U6GHz)، حيث تمثل حلول الجيل الخامس المُتقدم إنجازاً محورياً هاماً في تطور تقنيات الاتصالات المحمولة، إذ يحسن سرعة الاتصالات، ويقلل وقت الاستجابة، كما يعمل على تعزيز التغطية في البيئات ذات الكثافة العالية. ويرسخ هذا الإنجاز ريادة "دو" في مجال استخدام شبكات الجيل الخامس، خصوصاً بتقديم سرعات ذروة بيانات تصل إلى 10.56 جيجا بت في الثانية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": إن "تحقيق سرعات 10.56 Gbps باستخدام مزيج من ترددات الجيل الخامس الفرعية يُمثل قفزة هائلة للأمام لـشركة (دو)، ولقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعكس هذا الإنجاز جهودنا المستمرة لتقديم خدمات اتصالات محلية على مستوى عالمي، كما أنه يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة الابتكار التكنولوجي. كما يعزز أيضاً من شغفنا بمواصلة ريادة مستقبل الجيل الخامس وما بعده."

عملاء "دو" والخدمات التي تستفيد من حلول الجيل الخامس المتقدم:

توفر تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم سرعات فائقة، مما يضمن سرعات أعلى للتحميل والتنزيل، كما أنها مثالية لتشغيل التطبيقات التي تتطلب حجم ضخم من البيانات مثل بث الفيديو بدقة ( K 8)، ومؤتمرات الفيديو دون تأخير، ودعم تطبيقات المدن الذكية الفورية والحلول المؤسسية الكبيرة التي تستفيد أيضاً من شبكة الجيل الخامس المتقدم .

8)، ومؤتمرات الفيديو دون تأخير، ودعم تطبيقات المدن الذكية الفورية والحلول المؤسسية الكبيرة التي تستفيد أيضاً من شبكة الجيل الخامس المتقدم مع تحسين بنية الشبكة، يُوسع الحل الجديد تغطية الجيل الخامس إلى المناطق التي كانت تُعاني من خدمة ضعيفة أو متقطعة، مما يضمن اتصالاً أفضل في المناطق الحضرية والضواحي وحتى المناطق الريفية. كما يستفيد عملاء "دو" لخدمات الإنترنت المنزلي اللاسلكي من هذا الإنجاز في المستقبل .

توفر حلول الجيل الخامس المتقدم زمن استجابة أقل بكثير، مما يضمن استجابة فورية للتطبيقات المتطورة مثل المركبات ذاتية القيادة، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والبنية التحتية للمدن الذكية. كما يستفيد العملاء الذين يستخدمون تقنيات الواقع المعزز (AR) ، والواقع الافتراضي (VR) ، وخدمات الألعاب السحابية الفورية من زمن الاستجابة المنخفض جداً .

وتمثل تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم قفزة كبيرة إلى الأمام انتقالاً من تقنية الجيل الخامس، حيث توفر أداءً محسناً من حيث السرعة، وزمن الاستجابة، والسعة، وتدمج هذه التقنيات ميزات متطورة مثل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاتصال فائق الموثوقية بزمن استجابة منخفض (URLLC)، والاتصال الضخم لأنواع الآلات (mMTC)، لتمهد بذلك الطريق لتطبيقات ثورية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الرعاية الصحية، والصناعة، وانتاج السيارات، وتشييد المدن الذكية.

ويعد هذا الإنجاز الكبير هو جزء من جهود "دو" المستمرة للريادة في مجال نشر تقنيات الجيل الخامس والاستفادة من الإمكانات الشبكية المتقدمة. وتعمل "دو" بشكل فعال مع الشركاء العالميين والهيئات التنظيمية الدولية لتوسيع نطاق شبكة تغطية الجيل الخامس المتقدم وضمان ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة التحول الرقمي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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