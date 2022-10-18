على هامش فعاليات معرض جيتكس 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن تعاونها مع شركة هيوليت باكاراد إنتربرايز (HPE) للاستفادة من مجموعة حلول منصتها GreenLake Aruba Wireless لتسريع رحلة تحولها الرقمي والتمتع بمستويات أعلى من المرونة. وجرى الإعلان عن هذا التعاون على هامش فعاليات أسبوع جيتكس جلوبال 2022، والذي تشارك فيه دو وتعرض مجموعة من الابتكارات المدعومة بتقنيات المستقبل تحت شعار "تمكين الجهات الحكومية، نصنع الواقع الإماراتي".

وتُعد مجموعة حلول HPE GreenLake for Aruba عبارة عن حلول شاملة للشبكة كخدمة (NaaS)، مصممة لتمكين حالات الاستخدام اللاسلكي الرئيسة بما في ذلك العمل / التعلم الهجين، والبيع بالتجزئة المتصل، وإنترنت الأشياء والمرافق "فائقة الإدراك"، وتسليم / وتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وغيرها المزيد. ونتيجة لذلك، سيحصل عملاء دو على مستوى أعلى من المرونة فيما يتعلق بشراء شبكاتهم أو تشغليها.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "تتمحور رؤيتنا في دو حول مواصلة اعتماد أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية التي يمكنها المساعدة في تعزيز جهوزية شبكتنا لدعم أهدافنا ورؤيتنا المستقبلية. وستتمكن دو من خلال حلول الشبكات التي توفرها منصة HPE GreenLake for Aruba، من تعزيز مستوى التناسق بين إنفاق الشبكة واحتياجات ومتطلبات الاستخدام، إضافة إلى تعزيز مرونة عمليات الشبكة وإدارة خدماتها على نحو استباقي".

وستوفر دو بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول اتصالاً لاسلكياً آمناً وموثوقاً في متاجرها ومكاتبها، وذلك بما ينسجم مع رؤيتها لتعزيز جودة وكفاءة خدماتها المقدمة للعملاء، هذا إلى جانب توفير تجارب عمل سلسة للموظفين الذين يعملون من المنزل مع ضمان قدر أكبر من المرونة.

ومن جانبه قال جاكوب جاكو، المدير الإقليمي لمنطقة شرق الأوسط و جنوب أفريقيا في هيوليت باركارد إنتربرايز: "يسعدنا تقديم الدعم لشركة دو في مسيرة تحولها الرقمي بالاعتماد على الحلول المبتكرة التي توفرها منصة HPE GreenLake for Aruba. وستعمل هذه الحلول على تسريع عمليات شبكة دو في كل مرحلة في دورة حياة المنتجات والمعدات من خلال الاستفادة من شبكة مُدارة ومحسّنة مصممة لتعزيز مستوى الكفاءة ومنح دو المرونة التي تحتاجها لاعتماد وتحسين إمكانات شبكتها".

وتساهم حلول HPE GreenLake for Aruba في تبسيط عمليات شراء موارد الشبكة ونشرها وتسريع الوقت المطلوب لخلق القيمة. وستساعد الحلول الجديدة دو في تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحسين مستوى المرونة وخفض التكاليف من خلال توحيد إدارة البنية التحتية للشبكة بالإضافة إلى شبكات المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) للمؤسسات التي تعتمد على السحابة في عملياتها.

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