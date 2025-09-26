دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن توافق شبكتها المتطورة مع جميع أنواع الساعات الذكية المدعومة بتقنية الجيل الخامس. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت "دو" أول مُشغل في دولة الإمارات يوفّر ميزة الاتصال بخدمات الطوارئ عبر كافة الساعات الذكية. وبهذا التطوير، يمكن لعملاء "دو" الاستفادة من اتصال سلس وآمن عبر ساعاتهم الذكية المتوافقة مع تقنية 5G، مع ضمان إمكانية الوصول الفوري لخدمات الطوارئ في الحالات العاجلة لكافة مستخدمي الساعات الذكية.

وتُمثل هذه الخطوة تقدماً نوعياً كبيراً في تقنيات السلامة الشخصية، حيث بات بإمكان المستخدمين إجراء مكالمات طوارئ مباشرة من خلال ساعاتهم الذكية، مما يعزز من مستويات الاعتماد على الأجهزة القابلة للارتداء كوسيلة اتصال آمنة وموثوقة. وتجمع الخدمة الجديدة بين ثلاثة عناصر رئيسية وهي الاتصال المباشر بخدمات الطوارئ عبر الأجهزة المتوافقة مع التقنيات المتقدمة، وضمان الأداء الأمثل على أجهزة الجيل الخامس بفضل التوافق الكامل مع شبكة "دو" المتطورة، إلى جانب التكامل السلس عبر بنية الشبكة القوية لـ "دو" لتوفير تجربة اتصال مستمرة وموثوقة.

وتواصل "دو" استثماراتها في تطوير البنية التحتية للشبكات، بما يدعم النمو المتسارع لمنظومة الأجهزة الذكية والمتصلة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد استمرار "دو" تنفيذ التزامها بالابتكار وتطبيق رؤيتها التي تهدف إلى توفير حلول رقمية متقدمة تُعزز من رفاهية وسلامة عملائها، وترسخ مكانتها الرائدة كشريك رقمي موثوق للمؤسسات والأفراد في رحلة التحول نحو مستقبل أكثر أماناً واتصالاً.

نبذة عن "دو":

