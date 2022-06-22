الدوحة: كشفت شركة دويتشه هوسبيتاليتي عن النجاح الذي حقّقته في توقيع اتفاقية تخوّلها إدارة مساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز في الدوحة في قطر. ففي خطوة تكمّل افتتاح فندق شتيجنبرجر الدوحة مؤخرًا، ستضمّ مساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز 278 شقة مفروشة بأناقة تعكس الأجواء المنزلية الدافئة وتوفّر للنزلاء مساحة تسمح لهم بالاستمتاع والاسترخاء في آن واحد. ومن المقرّر أن تفتتح المساكن أبوابها خلال الربع الثالث من العام 2022، أي بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بدءًا من 21 نوفمبر 2022.

وفي هذا الصدد، علّق سيغفريد نيرهاوس، نائب رئيس شركة دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط بالقول: "تُعتبر مساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز إضافة مثالية إلى فندق شتيجنبرجر الدوحة الفاخر، إذ ستوفّر الوجهتان للسياح والمسافرين من رجال الأعمال أعلى مستويات الراحة والخدمة التي تمتاز بها علامة شتيجنبرجر والتي تلبّي مختلف احتياجات الضيوف من مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن مناسبة سفرهم. إن مساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز ستجذب الضيوف الباحثين عن إقامات طويلة كما والعائلات على حدّ سواء".

من جهته، أضاف الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن سعود الثاني، مالك فندق شتيجنبرجر الدوحة ومساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز في الدوحة في قطر: “بعد النجاح الذي حقّقناه في افتتاح فندق شتيجنبرجر الدوحة، سيُتاح للضيوف الاستمتاع بتجربة أكثر تميّزًا بفضل مساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز في الدوحة التي تفتتح أبوابها قريبًا. فالوجهتان تتمتّعان بطابع الضيافة الألمانية الفريدة وتتنافسان مع الفنادق الفاخرة ذات المستوى العالمي في مختلف الدول. هذا وسترحّب الدوحة

قريبًا بالضيوف القادمين لحضور الحدث الرياضي الأكبر لكرة القدم، وأفتخر بأنّنا سندعم الأمة وسنقدّم أفضل خدمة وتجربة ممكنة على مستوى الدوحة".

تتنوّع المساكن ما بين شقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، وتتميّز جميعها بتفاصيل تصميم ولمسات جمالية حديثة مثل الأرضيات الرخامية اللامعة التي تعكس أجواء معاصرة فخمة. هذا وتشمل المرافق ووسائل الراحة المتاحة للضيوف حوض سباحة على السطح وصالة رياضية وغرفة يوغا ومنتجع جوكو الصحي، بالإضافة إلى خمسة مطاعم ومشارب مع عروض أكل وشرب لا تفوّت وردهة منفصلة ومنطقة استقبال.

سترتبط مساكن شتيجنبرجر ريزيدنسز بمتجر التجزئة الخاص بالمشروع الرئيسي. ولا شكّ في أنّ الشقق المفروشة ستقدّم إقامة مثالية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء، بخاصّة أنّها لا تبعد سوى 10 دقائق بالسيارة عن مطار حمد الدولي وتقع على مسافة قريبة من مجمع الأعمال.

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نبذة عن شركة دويتشه هوسبيتاليتي

تماشيًا مع رؤيتها وشغفها وأفقها العالمي، تسعى دويتشه هوسبيتاليتي إلى تقديم تجربة الإقامة المثالية للضيوف. وتجتمع التقاليد والمنهجية المستقبلية لدويتشه هوسبيتاليتي معًا لتشغيل مجموعة فريدة من ثماني علامات تجارية تشمل أكثر من 160 فندقًا عالميًا. و"احتفاءً بالبساطة الفاخرة" ، تجمع شتيجنبرجر آيكونز، علامة الضيافة الفاخرة الاستثنائية، بين التفرّد التاريخي للفنادق والمفهوم الحديث. كذلك، تعمل علامة شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز على إرساء أسلوب مبتكر في قطاع الرفاهية الفاخرة. بدورها، تعدّ فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر عنوانًا للضيافة الراقية في ثلاث قارات. جاز إن ذا سيتي هي علامة لفنادق نمط الحياة تعكس الحياة النابضة في القطاع الراقي. كما وتجمع علامة هاوس أوف بيتس الشغف بالأعمال الفندقية مع سحر أسلوب الحياة

والموضة والموسيقى. في حين تقع فنادق إنترسيتي في قلب الوجهات العالمية وتوفر للضيوف منزلًا ثانيًا يقدّم لهم أرقى وسائل الراحة وسهولة التنقل ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. كذلك، تعتبر علامة ماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي علامة فريدة تقدّم خدمات الضيافة ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. بدورها، تتميّز فنادق زليب بالتناغم الذكي بين التصميم والطابع العملي في فئة الإقامة الاقتصادية. ويجمع برنامج إتش ريواردز كل هذه العلامات التجارية معًا، وهو برنامج الولاء الفندقي الخاص بدويتشه هوسبيتاليتي والذي يقدّم لأعضائه المزايا بدءًا من الحجز الأول.

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