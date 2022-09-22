عزّزت مجموعة الضيافة حضورها في الشرق الأوسط عبر افتتاح فنادق جديدة في سلطنة عمان وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دويتشه هوسبيتاليتي، المجموعة الألمانية الرائدة في مجال إدارة الضيافة، من منبر قمة مستقبل الضيافة، عن الافتتاح الرسمي لفندق إنترسيتي مسقط، وذلك في خطوةٍ لتعزيز حضورها في سلطنة عمان وزيادة عدد فنادها التشغيلية إلى ثلاثة في البلاد. من جهةٍ أخرى، تستعد المجموعة لافتتاح فندق شتيجنبرجر ريزيدنسز الدوحة الذي طال انتظاره في قطر، وذلك خلال أكتوبر من هذا العام.

وفي هذا الصدد، أعرب سيجفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، عن أهمية قمة مستقبل الضيافة، وجاء في كلامه: "يلعب الشرق الأوسط دورًا حيويًا في قطاع الضيافة الدولية، سواء على مستوى المالكين أم المشغلين. أما قمة مستقبل الضيافة، فهي الفعالية المثالية لمشاركة المعارف والتعلم من تجارب بعضنا البعض، إذ يتيح تزامنها مع اختتام هذا الموسم والانتقال إلى العام الجديد، فرصة الحصول على مرئيات قيمة عن السوق، كما والتواصل وإبرام الشراكات المحتملة. وعليه، فإنني ومديرة التطوير في دويتشه هوسبيتاليتي، ماري نويل شوارتزمان، وفريقنا، نتطلع إلى أيام مقبلة مثمرة ومفيدة".

فندق إنترسيتي، مسقط، عمان

افتتح فندق إنترسيتي مسقط أبوابه في الأول من سبتمبر 2022، في حي الوزارات والسفارات في منطقة الخوير المزدهرة في مسقط. ويضم الفندق 273 غرفة تشمل غرف ستاندرد الفسيحة وأجنحة ديلوكس، كذلك يحتوي الفندق على طابقٍ مخصصٍ للأعمال يشمل غرفًا وأجنحة رفيعة ومزايا إضافية لتسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر ومشروبات ترحيبية مجانية ووسائل راحة داخل الغرف للشخصيات المهمة، على سبيل المثال لا الحصر.

وقد تم بناء الفندق في إطار خطة تطوير مجمع الراية المرموق، ويحتوي على سبا فاخر يضم ست غرف علاج مخصصة، بالإضافة إلى مطعم سيترين، وهو مطعم رائع يقدم المأكولات المختلفة على مدار اليوم، ناهيك عن غرف الاجتماعات بسعة تصل إلى 135 ضيوف. كذلك يضم فندق إنترسيتي مسقط قاعة العرايا، والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1,200ضيف.

شتيجنبرجر ريزيدنسز الدوحة، قطر

في المقابل، سيشهد شهر أكتوبر افتتاح فندق شتيجنبرجر ريزيدنسز الدوحة، والذي بدوره سيحتوي على 278 شقة مفروشة بشكل فريد توفر وسائل الراحة المنزلية، كما ومساحة أنيقة تتيح للضيوف فرصة الاسترخاء وتجديد نشاطهم. كذلك تشمل مرافق الضيوف مسبحًا على السطح وصالة ألعاب رياضية وغرفة يوغا وسبا جوكو سبا وعروض تناول طعام تشمل خمسة مطاعم وأركان مشروبات.

واختتم نيرهاوس كلامه قائلًا: "مما لا شك فيه أن إمكانات قطاع الفنادق في قطر كثيرة، ويُعزى ذلك إلى إمكانية الوصول إليها من جميع الأسواق الرئيسية لمصادر السياحة، ناهيك عن استعداد البلاد لاستضافة أحد أكبر الفعاليات الرياضية في العالم في نوفمبر، وعليه، فإننا نؤمن بأن افتتاح فندق شتيجنبرجر ريزيدنسز الدوحة سيكون بمثابة خطوة محورية في رحلتنا التوسعية ".

تجدر الإشارة إلى أن دويتشه هوسبيتاليتي تواصل تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، وذلك بغية تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الغرف الفندقية من الفئة المتوسطة إلى الراقية في العام 2022 والعام المقبل. وتضم المحفظة الإقليمية للمجموعة حاليًا 23 فندقًا في المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات ومصر. كما تشمل محفظتها العالمية أكثر من 160 فندقًا عبر ثلاث قارات.

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نبذة عن دويتشه هوسبيتاليتي

تقوم دويتشه هوسبيتاليتي على قيم الرؤية والشغف والنطاق العالمي، ومن خلال هذه القيم، تسعى إلى تقديم تجربة الإقامة المثالية للضيوف. تجتمع التقاليد والمنهجية المستقبلية لدويتشه هوسبيتاليتي معًا لتشغيل مجموعة فريدة من ثماني علامات تجارية تشمل أكثر من 160 فندقًا عالميًا. و"احتفاءً بالبساطة الفاخرة" تجمع شتينبرجر آيكونز، علامة الضيافة الفاخرة الاستثنائية بين التفرد التاريخي للفنادق والمفهوم الحديث. كذلك تعمل علامة شتيجنبرجر بورشه ديزاين هوتيلز على إرساء أسلوب مبتكرٍ في قطاع الفنادق الفاخرة. بدورها، تعدّ فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر عنوانًا للضيافة الراقية في ثلاث قارات. جاز إن ذا سيتي هي علامة لفنادق نمط الحياة تعكس الحياة النابضة في المدن. كما وتجمع علامة هاوس أوف بيتس الشغف بالأعمال الفندقية مع سحر أسلوب الحياة والموضة والموسيقى. في حين تقع فنادق إنترسيتي هوتيلز في قلب الوجهات العالمية وتوفر للضيوف منزلًا ثانيًا يقدّم لهم أرقى وسائل الراحة وسهولة التنقل ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. وبالمثل، فإن علامة ماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي هي علامة فريدة تقدّم خدمات الضيافة ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. بدورها، تتميّز فنادق زليب بالتناغم الذكي بين التصميم والطابع العملي في فئة الإقامة الاقتصادية. يجمع برنامج إتش ريواردز كافة هذه العلامات التجارية معًا، وهو برنامج الولاء الفندقي الخاص بدويتشه هوسبيتاليتي والذي يقدّم لأعضائه المزايا بدءًا من الحجز الأول.

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دويتشه هوسبيتاليتي │ شارع ليونر 25│ 60528 فرانكفورت أم ماين

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