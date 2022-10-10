بالشراكة مع كل من فالور هوسبيتاليتي ومجموعة فنادق جلوبوس، تواصل المجموعة الألمانية الرائدة في مجال الضيافة توسيع محفظتها العالمية من خلال افتتاحها فندق انترسيتيهوتل طشقند

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت دويتشه هوسبيتاليتي اتفاقية امتياز مع كل من فالور هوسبيتاليتي ومجموعة فنادق جلوبوس، لافتتاح أحدث فنادقها، فندق انترسيتيهوتل طشقند في عاصمة أوزبكستان وذلك في الربع الأول من العام 2023.

ويقع فندق انترسيتيهوتل طشقند في قلب المركز التجاري لمنطقة مير آباد، ويندرج ضمن خطط دويتشه هوسبيتاليتي الرامية للتوسع في المنطقة. ومن ناحية أخرى، يقدم الفندق مزيجًا مثاليًا من الراحة وإمكانية التنقل في أوزبكستان، ناهيك عن كونه أول فندق تابع لمحفظة دويتشه هوسبيتاليتي العالمية في البلاد.

وبدوره، علق أوليفر بونك، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتاليتي على الافتتاح قائلًا: "لا يمكن للكلمات وصف مدى حماسنا للشراكة مع فالور هوسبيتاليتي في هذا المشروع المذهل. كما نؤمن في دويتشه هوسبيتاليتي أن موقع طشقند الاستراتيجي مناسب تمامًا لافتتاح أول فندق لإنترسيتي في أوزبكستان".

وفي إطار ترجمته لما تجسده هوية علامة إنترسيتي، سيقع الفندق الجديد في موقع محوري على بعد دقائق فقط من مطار إسلام كريموف طشقند الدولي، فضلًا عن المعالم السياحية والمراكز التجارية ومحطات القطار. هذا ويضم الفندق 122 غرفةً، ويدعو الضيوف للاسترخاء والاستمتاع بالوجهة والتواصل مع سكانها. كذلك يوفّر لضيوفه أحدث وسائل الراحة مثل صالة رياضية كاملة الخدمات، ومرافق سبا فاخرة، ومنفذين لتناول الطعام يرضيان مختلف الأذواق.

وفي هذا الصدد، علّق جوليان بيرج، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: "لطالما سعت فالور هوسبيتاليتي إلى اغتنام فرص التوسع في أوزبكستان، وأخيرًا يسعدنا الإعلان عن الافتتاح المرتقب لفندق انترسيتيهوتل طشقند. بعد توقيعنا اتفاقية لافتتاح فندق حياة ريجنسي في بخارى العام الماضي، وهو الفندق الأول من فئة الخمس نجوم في المدينة، عقدنا شراكة مع دويتشه هوسبيتاليتي لتعزيز التنوع في مشهد الضيافة في أوزبكستان وترسيخ مكانتنا كجهة فاعلة إقليمية في القطاع. ولا بد لي من القول إن شركاءنا المحليين في هوتيلز برو يواصلون دعم مبادراتنا في أوزبكستان، وما زلنا ملتزمين بالنمو معهم".

تجدر الإشارة إلى أن دويتشه هوسبيتاليتي مستمرة في تعزيز حضورها العالمي من خلال مجموعة من التحالفات الاستراتيجية وعقود الإدارة والامتيازات والاستثمارات. وتضم المحفظة الإقليمية للمجموعة حاليًا 23 فندقًا في المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات ومصر. كما تغطي محفظتها العالمية أكثر من 160 فندقًا عبر ثلاث قارات.

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نبذة عن دويتشه هوسبيتاليتي

تسعى دويتشه هوسبيتاليتي إلى تقديم تجربة الإقامة المثالية للضيوف. تجتمع التقاليد والمنهجية المستقبلية لدويتشه هوسبيتاليتي معًا لتشغيل مجموعة فريدة من ثماني علامات تجارية تشمل أكثر من 160 فندقًا عالميًا. و"احتفاءً بالبساطة الفاخرة "، تجمع شتيجنبرجر آيكونز، علامة الضيافة الفاخرة الاستثنائية، بين التفرد التاريخي للفنادق والمفهوم الحديث. كذلك، تعمل علامة شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز على إرساء أسلوب مبتكر في قطاع الفنادق الفاخرة. بدورها، تعدّ فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر عنوانًا للضيافة الراقية في ثلاث قارات. جاز إن ذا سيتي هي علامة لفنادق نمط الحياة تعكس الحياة النابضة في المدن. كما وتجمع علامة هاوس أوف بيتس الشغف بالأعمال الفندقية مع سحر أسلوب الحياة والموضة والموسيقى. في حين تقع فنادق إنترسيتي في قلب الوجهات العالمية وتوفر للضيوف منزلًا ثانيًا يقدّم لهم أرقى وسائل الراحة وسهولة التنقل ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. كذلك، تعتبر علامة ماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي علامة فريدة تقدّم خدمات الضيافة ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. بدورها، تتميّز فنادق زليب بالتناغم الذكي بين التصميم والطابع العملي في فئة الإقامة الاقتصادية. ويجمع برنامج إتش ريواردز كل هذه العلامات التجارية معًا، وهو برنامج الولاء الفندقي الخاص بدويتشه هوسبيتاليتي والذي يقدّم لأعضائه المزايا بدءًا من الحجز الأول. الرؤية واضحة. بالتعاون مع مساهمها هوازيو، تهدف دويتشه هوسبيتاليتي إلى أن تصبح إحدى الشركات الفندقية الرائدة في أوروبا.

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جمان العتقي

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