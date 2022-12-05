أعلن دويتشه بنك اليوم عن تعيين العنود بنت حمود القحطاني مديراً عاماً لفرع دويتشه بنك أيه جي في المملكة العربية السعودية.

وبموجب منصبها كمدير عام لفرع دويتشه بنك في المملكة، ستتولى العنود الإشراف على أنشطة البنك التجارية الخاضعة لقوانين البنك المركزي السعودي. كما ستعمل عن كثب مع وحدات الأعمال وأقسام البنى التحتية في البنك لضمان تقديم مجموعة خدمات متكاملة إلى عملاء البنك في السعودية مع الحرص في الوقت نفسه على الالتزام التام بالمتطلبات التنظيميّة المحلية في المملكة.

لدى العنود أكثر من 15 عامًا من الخبرة والتي اكتسبتها من العمل في مختلف المؤسسات المالية المحلية في المملكة. انضمت العنود إلى دويتشه بنك في السعودية عام 2016 كمديرة لمكتب العمليات في قسم إدارة الثروات الخاصة ومن بعدها رئيسة للعمليات لإدارة الخدمات البنكية الدولية الخاصة في عام 2019. وتمّ تعيينها في مارس 2021 رئيساً تنفيذياً للعمليات، حيث أشرفت على أنشطة البنك في جميع قطاعات الأعمال وأقسام البنى التحتية لدى البنك في المملكة. قبل انضمامها إلى دويتشه بنك، عملت العنود في عدد من المناصب التشغيلية المختلفة في العديد من المؤسسات المالية المحلية كالبنك الوطني العربي، والرياض كابيتال واتش اس بي سي السعودية.

يتمتع دويتشه بنك بسجل متميز في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس فرعه بالرياض عام 2006، ويواصل التزامه الراسخ نحو عمليات وأنشطة البنك في المملكة.

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حول دويتشه بنك في المملكة العربية السعودية

في أبريل 2006، دخل دويتشه بنك سوق المملكة العربية السعودية من خلال تأسيس فرعه في العاصمة السعودية الرياض. ويخضع هذا الفرع لتنظيم البنك المركزي السعودي (SAMA) كما يعمل بموجب ترخيص مصرفي تجاري شامل منحته SAMA في يوليو 2004. في ديسمبر 2007 أسس دويتشه بنك شركة أخرى تحت اسم "دويتشه للأورق المالية العربية السعودية ذ.م.م. – DSSA". وتخضع هذه الشركة لتنظيم هيئة السوق المالية (CMA) وهي حاصلة على ترخيص لتنفيذ أنشطة في مجال الأوراق المالية.

ومن خلال هذين الكيانين في المملكة العربية السعودية يوفر دويتشه بنك لعملائه مجموعة متكاملة من خدمات الاستثمار المصرفي وإدارة الثروات الخاصة وخدمات التعاملات المصرفية العالمية. ويحظى دويتشه بنك بالاعتراف والتقدير لدوره الرائد في بعض أبرز التعاملات المالية المحلية الهامة، كما حاز على العديد من الجوائز الإقليمية تقديراً لإنجازاته في قطاعات الاستثمار المصرفي والتمويل الإسلامي.

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تحتوي هذه النشرة على تصريحات مستقبلية. والتصريحات المستقبلية هي تصريحات لا تمثل حقائق تاريخية، بل تتضمن تصريحات حول اعتقاداتنا وتوقعاتنا والافتراضات المبنية علها. تستند هذه التصريحات إلى خطط وتقديرات وتوقعات حسب ما هي متوفرة حالياً لدى إدارة "دويتشه بنك". وعليه فإن التصريحات المستقبلية تتعلق فقط بالفترة الزمنية التي يتم الإعلان خلالها عنها، ونحن لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية بتحديث أي من هذه التصريحات علناً في ضوء ما يستجد من معلومات أو أحداث مستقبلية.

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