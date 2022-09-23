شاركت "دور للضيافة" في "قمة مستقبل الضيافة" التي عقدت من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، كراعٍ بلاتيني.

وتحت شعار "قيادة التغيير"، جمعت "قمة مستقبل الضيافة"، التي نظمتها كل من شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات وشركة "ميد"، قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم. وتمت خلالها مناقشة آفاق نمو وتطور هذا القطاع في المنطقة، من قبل عدد كبير من أصحاب القرار ورواد صناعة السياحة والضيافة، وبمشاركة وحضور نخبة كبيرة من مسؤولي القطاع الحكومي والمختصين والمستثمرين والخبراء في قطاع السياحة والضيافة.

الرئيس التنفيذي لشركة "دور للضيافة" سلطان بن بدر العتيبي قال إن "قمة مستقبل الضيافة" منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل المباشر بين رواد قطاع الضيافة والمستثمرين العالميين والإقليميين، كما تأتي هذه المشاركة من أجل مواكبة التطورات التي نشهدها والاستفادة من الخبرات المتبادلة، لاسيما في ظل النمو المرتقب في سياحة الأعمال والسياحة العائلية الترفيهية في المملكة. وأكد العتيبي على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية وإمكاناته الهائلة، في ظل دعم غير محدود لتعزيز قدرات القطاع وتهيئته لأن يكون أحد الدعائم المساهمة في تنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل أمام جيل الشباب في المملكة.

من جهته، وخلال مشاركته في إحدى جلسات القمّة، قدم الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في "دور للضيافة" حسان الأحدب تجربة شركة دور في إدارة الفنادق وذلك باعتمادها على أفضل الممارسات والإجراءات لإدارة الفنادق والاهتمام بتجربة النزلاء، وتطبيق أعلى المعايير العالمية للجودة، واعتماد أنظمة إدارة مالية مرنة وحكيمة تسهم في تحقيق الكفاءة العالية". وأكدّ الأحدب أن توقعات النزلاء واهتماماتهم تغيرت بعد جائحة كورونا وأصبح لزاماً على مشغلي الفنادق العمل بمرونة وديناميكية أكبر لمواكبة هذه التغييرات.

وتأتي هذه المشاركة في "قمة مستقبل الضيافة" في وقت تعمل فيه "دور للضيافة" جاهدة لإنجاز عدد من المشاريع الفندقية والسكنية خلال العام القادم والعام الذي يليه، وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتعزيز قدراتها وريادتها للخدمات الفندقية والسياحية في المملكة، ولمواكبة النمو المرتقب في حركة السياحة وقطاع الضيافة.

حيث سيتم إطلاق مشروع داراق الهدا السكني الفاخر في الربع الثالث من عام 2023م، المجمع الذي يحوي 75 فيلا فاخرة ومؤثثة ومجهزة بأحدث تقنيات المنازل الذكية والذي يقع جوار حي السفارات بمدينة الرياض. كما سيتم خلال العام 2024 افتتاح "منتجع ريكسوس جدة" الفاخر على خليج أبحر والذي يضم فندقاً فاخراً وحديقة ألعاب مائية ونادي أطفال، إلى جانب عدد من الفلل ذات المسابح الخاصة. كما سيتم خلال العام نفسه افتتاح فندق "مكارم المدينة" والذي سيكون أحد أفخم الفنادق في المدينة المنورة بغرفه وأجنحته ومرافقه المتميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة "دور للضيافة" في القمة شكلت مناسبة أيضاً للتعريف بعلامات دور الفندقية السعودية الأصيلة ، "مكارم" المختصة بضيوف الرحمن في المدن المقدسة وكذلك "نور من مكارم" العلامة الفندقية الحديثة التي تستهدف إحياء فنادق مكة والمدينة بحلة جديدة عصرية ومتطورة وكذلك فنادق "شدا" التي تقدم الثقافة السعودية في أبهى صورة و "دارة" للشقق السكنية المصممة خصيصاً للعائلة السعودية لإقامة طويلة مريحة.

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عن "دور للضيافة"

"دور للضيافة" هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية ورائدة في مجال الضيافة والتشغيل الفندقي وإدارة المرافق والمجمعات السكنية والتطوير العقاري وإدارة الأصول.

تدير الشركة محفظة ضخمة تضم 33 منشأة موزعة ما بين الفنادق والمجمعات السكنية على امتداد المملكة، تشتمل على أكثر من 5500 مفتاحا، إضافة إلى 14 مشروع جديد قيد التطوير. (حتى الربع الثاني 2022م)

ومن خلال خيارات الضيافة والاقامة المتنوعة، توفر "دور" خدماتها لقاعدة كبيرة من العملاء السعوديين والمقيمين وكذلك السياح من خلال عدد من علاماتها الفندقية السعودية مثل فنادق مكارم، ومجتمعات دور، وداراق، وشدا للضيافة، ودارة، وكذلك من خلال شراكاتها مع العلامات الفندقية العالمية مثل ماريوت العالمية ومجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال (IHG) وأكور. فتثري "دور" سوق الضيافة السعودية بخيارات إقامة عالمية تحمل في صميمها أصالة وعراقة وكرم الضيافة السعودية.