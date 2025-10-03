القاهرة: أعلنت دوبيزل مصر (أوليكس سابقاً)، المنصة الرائدة للإعلانات المبوبة الرقمية في مصر، عن انتقال مقرها في مصر إلى كايرو فستيفال سيتي (CFC)، أحد أبرز المراكز الإدارية في القاهرة والذي يضم كبرى الشركات العالمية في مصر والمنطقة، وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا للنمو المتسارع الذي تشهده الشركة، ودليلًا على دورها الفعال في دعم الاقتصاد الرقمي في مصر.

يمثل هذا الانتقال أكثر من مجرد تغيير في الموقع؛ فهو يعكس التزام دوبيزل طويل الأمد تجاه السوق المصري، واستثمارها في بيئة عمل مبتكرة تدعم موظفيها وتُمكّنهم من تقديم أفضل ما لديهم. ويُعد المقر الجديد محطة استراتيجية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز دور الشركة في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، وتوفير تجربة متكاملة لملايين المستخدمين.

وتتواجد دوبيزل في السوق المصري منذ عام 2013، حيث لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاع الإعلانات المبوبة على مدار أكثر من عقد. وقد استحوذت شركة “OLX” على المنصة عام 2015، وفي عام 2023، تم إعادة تسمية العلامة التجارية من "أوليكس" إلى "دوبيزل" في خطوة استراتيجية هدفت إلى توحيد الهوية المؤسسية على مستوى المنطقة وتعزيز الحضور الإقليمي للمنصة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في عملياتها والتزامها بتمكين فريق العمل.

ويُذكر أن دوبيزل تقود قطاع الإعلانات المبوبة في مصر، ولديها عدة قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع العقاري، والذي حرصت الشركة على التوسع فيه من خلال منصة "بَيوت" التي أطلقها الشركة في 2023، مقدّمة دعماً غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي. وفي السياق ذاته، أعطت دوبيزل اهتماماً كبيراً بقطاع السيارات، حيث تقود قطاع الإعلانات المبوبة للسيارات في السوق المصري من خلال منصتها الرائدة دوبيزل للسيارات وعززت ذلك الحضور بالاستحواذ على منصة "هتلاقي" عام 2025، والتي تُعد من أكبر المنصات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة.

وتُعد دوبيزل منصة موحدة ومتكاملة للإعلانات المبوبة، حيث توفر حلولاً شاملة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك العقارات، السيارات، الوظائف، الإلكترونيات، الأثاث، والخدمات، مما يجعلها الوجهة الأولى للمستخدمين الباحثين عن البيع أو الشراء أو الاستكشاف ضمن سوق رقمي موثوق وسهل الاستخدام.

نبذة عن دوبيزل مصر (أوليكس سابقًا):

دوبيزل مصر (أوليكس سابقًا) هي المنصة الرقمية الأولى في مجال الإعلانات المبوبة في مصر، وتقدّم حلولاً مبتكرة للبيع والشراء في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، السيارات، الوظائف، الإلكترونيات، الأثاث، والخدمات. تتوفر المنصة كتطبيق على الهواتف المحمولة وكذلك كموقع إلكتروني، وتوفّر تجربة متكاملة للمستخدمين من خلال واجهة سهلة الاستخدام وأدوات متقدمة. تتعامل دوبيزل مع كبرى الشركات في السوق المصري، وتقدّم لهم أدوات تحليل أداء متطورة، ودعم عملاء عالي الجودة.

-انتهى-

#بياناتشركات