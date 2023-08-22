أقامت منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل مصر احتفالية ضخمة للإعلان عن انطلاقها في السوق المصري، والتي شهدت حضور أكثر من 1000 عميل من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر، وأصحاب أكبر معارض للسيارات، حيث شهدت الاحتفالية الإعلان عن نجاحات الشركة في السوق المصري واستراتيجيتها للفترة المقبلة.



قال هارون رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل مصر، إن الشركة لديها خطط طموحة للعمل بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من القدرة الشرائية للعملاء في مختلف الأقسام التي تقدمها المنصة، بالإضافة إلى الاستفادة من ثقة العملاء في دوبيزل مصر والتي نجحت الشركة في تكوينها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف أن الشركة لديها خطط استثمارية لزيادة قاعدة عملائها وتقديم فرص جديدة يوميا للعملاء سواء البائعين أو المشترين.



وأوضح شريف نهطاوي، المدير العام لشركة دوبيزل مصر، أن دوبيزل أصبحت المنصة الأكبر والأشهر للإعلانات في مصر، لافتا إلى أن المنصة وصلت لـ8 ملايين مستخدم يوميا، مما يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها دوبيزل مصر لدي عملائها.

وأشار إلى أنه تم الوصول لـ29 مليون زائر فريد من نوعه، والذي يمثل 36% من إجمالي المصريين الموجودين أونلاين، كما عملت المنصة على خطة تطوير لتسهيل تجربة الاستخدام والتواصل بين المتعاملين على المنصة من بائعين ومشترين، كما تم التركيز على أدوات الدعم بهدف تطوير المنصة ومنح العملاء الأدوات اللازمة لنجاحهم.



وبحضور جي فرحات، المدير العام لشركة بايوت مصر، والذى أعلن عن إطلاق شركة بايوت قريبًا في مصر وهي أكبر منصة عقارية في الإمارات المتحدة العربية والتي ستكون واحدة من الشركات الرائدة القادرة على إضافة قيمة حقيقية في السوق العقاري المصري من خلال تقديم الدعم لكل عملائها، وأيضا تقديم تجربة تصفح عقارية مريحة ومتطورة للأفراد الباحثين عن وحدات سكنية أو تجارية في مصر.

وشركة دوبيزل تثق في قدرتها على تحقيق نجاحات قوية بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك اعتمادا على الابتكار وتحقيق مصلحة عملائها من البائعين والمشترين، بالإضافة إلى الكفاءات والخبرات القوية التي تعتمد عليها الشركة.

#بياناتشركات

- انتهى -

