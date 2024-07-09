الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من "دوبال القابضة" وشركة "بايودي تكنولوجي ش.م.ح" (BioD Technology FZCO)، عن استحواذ "دوبال القابضة" على حصة في شركة "بايودي تكنولوجي". ويُعدّ هذا الاستحواذ خطوة مهمة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي الأخضر، إضافةً إلى تعزيز التزام الشركتين بالابتكار والاستدامة البيئية في قطاع الطاقة.

وبصفتها أكبر الشركات المُصنَّعة لوقود الديزل الحيوي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تمتاز "بايودي تكنولوجي ش.م.ح" بجهودها الرائدة في تحويل زيوت الطهي المستعملة ومخلفات مصانع زيت النخيل إلى وقود الديزل الحيوي النظيف. وتتفرّد "بايودي تكنولوجي" بتشغيل المصنع الوحيد للوقود الحيوي من الجيل الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها شركة رائدة في الابتكار التكنولوجي في قطاع الطاقة المتجددة. ويُجسّد حصول الشركة على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون ونجاحها في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 84%، التزامها الراسخ بمبادئ الاقتصاد الدائري.

وتدرك شركة "دوبال القابضة"، وهي الذراع الاستثمارية الصناعية لحكومة دبي، الأهمية الاستراتيجية لمهمة وعمليات "بايودي تكنولوجي"، حيث يُؤكّد هذا الاستثمار التزام "دوبال القابضة" بالمُضي قُدُماً نحو مستقبل مستدام ودعم توجّهات ورؤى دبي في مجال الاقتصاد الأخضر.

وقال أحمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة "دوبال القابضة": "تتوافق الشراكة مع ’ بايودي تكنولوجي‘ مع أهدافنا الاستراتيجية بالاستثمار في الشركات المُبتكرة والمسؤولة بيئياً. ونحن على يقين أنّ هذا التعاون سيسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وسيُشكّل نموذجاً عالمياً غير مسبوق للمسؤولية البيئية".

وأعرب شيفا فيغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بايودي تكنولوجي" عن فخره بهذه الشراكة وتفاؤله تجاه آفاقها المستقبلية، قائلاً: "يسرنا أنّ نرحّب بشركة ’ دوبال القابضة‘ بصفتها شريكاً استراتيجياً لنا. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على الاستثمار، بل تمتدّ لتُجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام. ونُعرب عن فخرنا بالمساهمة في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات، ونتطلّع إلى تحقيق إنجازات أكبر بدعمٍ من ’ دوبال القابضة‘. كما نُثمّن عالياً الدور الجوهري لشركة ’أيديال كابيتال‘ في إتمام عملية الاستحواذ".

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين "دوبال القابضة" و"بايودي تكنولوجي"، نقلةً نوعية تُفضي إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة. وتُسلّط هذه الخطوة الضوء على ريادة دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتُشكّل مثالاً بارزاً على دور الشراكات الاستراتيجية في إحداث تقدّم ملموس نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

نبذة عن شركة "دوبال القابضة"

تأسست شركة "دوبال القابضة" عام 2014 بصفتها الذراع الاستثماري لقطاع الصناعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وتُعدّ منذ ذلك الحين شركة رائدة في تعزيز التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وتُركّز الشركة بشكل خاص على إجراء استثمارات مؤثّرة في قطاعات الفلزات غير الحديدية والطاقة والصناعة وإعادة التدوير والاستدامة. وتتضمن محفظة أصول "دوبال القابضة" كلاً من "الإمارات العالمية للألمنيوم" و"أو إس إي للصناعات" ومركز إدارة النفايات في ورسان و"صحار تيتانيوم" في عمان، و"سينوواي كاربون" في الصين، وشركة "ثيرمالكس إنك" في الولايات المتحدة الأمريكية.

نبذة عن شركة "بايودي تكنولوجي"

منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام في جبل علي، سرعان ما برزت "بايودي تكنولوجي" كشركةٍ رائدة في قطاع الطاقة المستدامة. وتعتبر الشركة رائدةً في تصنيع وقود الديزل الحيوي، ودمج نظامها المتطور لإنتاج الديزل الحيوي في البنى التحتية المجتمعية القائمة، ما يمهد الطريق لمستقبل أخضر. كما يعكس حصولها على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية واتباعها لأعلى المعايير، وحرصها على ضمان امتثال كافة عملياتها لأعلى المعايير الدولية.

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