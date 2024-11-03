الرياض: أعلنت شركة دواجن الوطنية، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الدواجن عن إنشاء أكبر محطة تبريد في الشرق الأوسط بسعة ١٧،٧٠٠ كيلو وات حراري.

تمثل هذه الخطوة تجسيداً لدور الشركة الريادي في دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ركائز الاقتصاد السعودي المزدهر. ويتم ذلك عبر تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنشآت ورفع كفاءة فرق العمل، مما يجعلها من أكبر منتجي الدواجن عالميًا، حيث تحتل الشركة المرتبة ٢٤ على مستوى العالم في مجال صناعة الدواجن في منطقة الشرق الأوسط، وتساهم بنسبة ٣٠٪ من إنتاج الدواجن لتعزيز الأمن الغذائي الوطني في المملكة العربية السعودية.

وستكون محطة التبريد الجديدة مسؤولة عن تبريد العديد من الأحمال الحرارية الحيوية، بما في ذلك مسلخ يعمل بصورة آلية بقدرة ٣٦،٠٠٠ طائر في الساعة، بالإضافة إلى تبريد جميع مستودعات التبريد وعدد ٣ مجمدات للصناديق التي تخدم نفس المسلخ. وقد تم التعاقد مع شركة جريد GEA لتوريد وتركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمحطة، مما يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل متطورة وآمنة.

وفي تعليقه على التزام "دواجن الوطنية" بتعزيز الأمن الغذائي في السعودية، قال الاستاذ محمد بن حمد الشايع، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة "نحن في دواجن الوطنية نستشعر دائمًا واجبنا نحو المجتمع، ونلتزم باتباع أعلى المواصفات والمعايير بالتحكم البيئي، وضمان مخرجات آمنة ونظيفة، من خلال تنفيذ مشاريع متخصصة في المحافظة على البيئة، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وحفظ الموارد الطبيعية."

يشار إلى أن هدف مشروع التبريد رفع طاقة التبريد والتجميد للمسالخ، وإضافة طاقة تجميديه جديدة للمسلخ رقم ٣ بالمشروع، مع استخدام أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة، واستبدال الأنظمة القديمة بأخرى حديثة لتوفير الطاقة الكهربائية وتأمين طاقة تجميد جديده. بحيث يستخدم المشروع أحدث الأنظمة للتشغيل للتحكم بشكل كامل في المحطة والعملية التشغيلية، كما يتم متابعة ومراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر للحفاظ على جودة المنتج. ومن ضمن وسائل التقدم في هذا المجال، يتم استخدام معدات متطورة للطاقة ومتغيره السرعة، بالإضافة إلى استخدام معدات حديثة تكون آمنة على الغذاء، مما يجعل المحطة تعمل بشكل كامل تلقائيًا لتكيف مع احتياجات المسلخ من طاقة تجميد أو تبريد بشكل أتوماتيكي.

وفي إطار التزامها بالحفاظ على البيئة، تواصل دواجن الوطنية تنفيذ مشروع معالجة الغازات الضارة المنبعثة من محطات معالجة المياه. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة والملوثات البيئية، حيث تعاقدت الشركة مع شركة أوزورو الهولندية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تنقية الغازات، لتنفيذ تقنية الفلترة الحيوية للغازات الضارة قبل إطلاقها في الهواء، بسعة ١٥٠٠٠ متر مكعب في الساعة.

كما تعمل الشركة على تطوير مشاريع للطاقة والكهرباء من خلال عدة مبادرات استراتيجية، تشمل مناقشات مع شركة تدويم للطاقة وعدة شركات أخرى لدراسة إمكانيات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن محركات الديزل. فيما تتعاون دواجن الوطنية مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء السعودية للربط مع الشبكة الموحدة بهدف استبدال الوقود السائل بمصادر طاقة نظيفة.



يشار إلى أن دواجن الوطنية من أوائل شركات الدواجن في المنطقة التي طبقت معايير أنظمة الجودة العالمية، مما أهلها للحصول على العديد من الشهادات المعيارية وشهادات الجودة مثل: (ISO 9001 – 2015) كأول شركة من نوعها تحصل على هذه الشهادة وشهادة سلامة الغذاء (ISO 22000 – 2018) كأول شركة في الخليج والشرق الأوسط تنال هذه الشهادات كشهادة عالمية وشهادة الغذاء الامن (SQF) وشهادة الهاسب (HACCP) المعيار العالمي لسلامة الغذاء (BRC) وشهادة حلال (من هيئة الغذاء والدواء) وشهادة علامة الجودة (من هيئة المواصفات والمقاييس) وشهادة (Saudi G.A.P.) من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهذا يؤكد التزام الشركة بتطبيق كافة المعايير العالميـة في هذا المجال.

نبذة عن شركة الدواجن الوطنية:

تأسست شركة دواجن الوطنية عام 1977 على يد مؤسسها الشيخ سليمان الراجحي، وتطورت الشركة على مدار العقود الماضية لتصبح اليوم معلماً اقتصاديا بارزاً على المستوى المحلي والإقليمي. ويشار للمشروع بوصفه واحداً من أضخم مشروعات إنتاج الدواجن ومشتقاتها على مستوى العالم، وإحدى العلامات المضيئة للاقتصاد السعودي بما يحتويه من تجهيزات وإمكانيات متفردة، وتقنية متطورة تعتبر الأحدث من نوعها في هذا المجال.

تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات إنتاجاً في العالم، وتساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة من الدواجن ومنتجاتها المختلفة وذلك من خلال تميزها بالتكامل في كافة مراحل انتاج الدواجن (الجدود، الأمهات، الفقاسات ، اللاحم ، الأعلاف ،المسالخ، تصنيع لحوم الدجاج).

تتمثل رؤية الشركة في دعم الأمن الغذائي من خلال تزويد الأسواق المحلية والعربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقا للشريعة الاسلامية وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة التي تحافظ على البيئة وتحقق أقصى معايير السلامة بأعلى المستويات الانتاجية والنمو مواكبة بذلك خطط التوسع في الأمن الغذائي وزيادة النتاج المحلي حسب رؤية 2030. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://alwatania.sa/ .

-انتهى-

#بياناتشركات