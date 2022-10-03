مسقط: تجسيدًا لحرصها على تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في قطاع النفط والغاز، أطلقت شركة دليل للنفط بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية العاملة في القطاع، استراتيجية طموحة لتدريب وتمكين كوادر وطنية قادرة على إدارة إحدى اهم العمليات المتخصصة في القطاع، وهو ما يندرج ضمن اهداف القيمة المحلية المضافة للشركة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف التغلب على تحديات الحصول على خبرات دولية متخصصة في إدارة عمليات الربط الكهربائي لآبار النفط، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتوفير حلول بديلة. حيث كانت تدار عمليات الربط بواسطة شركات دولية متخصصة. وقد عملت دليل للنفط على إيجاد حلول عملية لتوفير الخدمة بواسطة شركات محلية متجسدة في شركة مرمول فالكون، وذلك بعد اخضاع كوادرها الوطنية للتدريب على تنفيذ مثل هذا النوع من المهام الفنية وفق المعايير المطلوبة، وذلك بما يتماشى مع خطة تطوير الموردين لدى الشركة. وبما يخدم قطاع النفط والغاز بفعالية أكبر وكلفة أقل مثمنًا الجهود التي تبذلها دليل للنفط، قال مبخوت سعد مقدم المهري رئيس مجلس إدارة شركة مرمول فالكون للتجارة والمقاولات " نشيد بالحرص الذي توليه شركة دليل للنفط على متابعة حسن تطبيق مبادئ الصحة والسلامة والبيئة في عملياتها، وتوجيهاتهم المستمرة لفرق عمل الشركة في كافة الجوانب الإدارية والفنية"

من جانبه قال محمد ناصر الهنائي، مهندس مشاريع رئيسي في شركة دليل للنفط "جاءت هذه الفكرة كجزء من الإجراءات التي اتخذتها الشركة في اعقاب جائحة كوفيد-19، حيث كان من الصعب ايجاد طاقم دولي لتنفيذ مثل هذه العمليات. إن إدخال الربط الكهربائي المباشر في حقل دليل النفطي يسهل من عمليات تشغيل شبكة الخطوط الهوائية من خلال الربط السريع، وتجنب إغلاق الخطوط الهوائية. وهذا سيسهم بصورة كبيرة في تحسين عمليات إنتاج النفط".

واستطاعت شركة دليل للنفط خلال العام الجاري تنفيذ نحو 14 ربطا كهربائيًا مباشرًا لتعزيز عمليات انتاج النفط بحوالي 7000 برميل يوميًا. علاوة على الصيانة الدورية المخصصة لشبكة الخطوط الهوائية. وسيساهم وجود شركة محلية متخصصة للقيام بمثل هذه العمليات الفنية المعقدة في ضمان استمرار تدفق النفط والغاز، بالإضافة إلى المساهمة في دعم جهود تعزيز القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان. في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى وجود شركات إضافية في السوق، تسهم في تحسين جودة وكلفة عمليات الربط الكهربائي المباشر"

يذكر ان هذه الاستراتيجية تنقسم إلى مرحلتين، تتضمن الأولى نقل الخبرة والمعرفة في مجال عمليات الربط الكهربائي المباشر في حقول النفط إلى مؤسسات محلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة مرمول فالكون التي استطاعت أن تدرب عددا من كوادرها بواسطة خبراء دوليين. ونفذت بنجاح عدد من مهام ربط خطوط الكهرباء. وهو ما يعد إنجازاً كبيرا يعكس قدرة الشركات المحلية على توفير الخدمة دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج.

وبدعم من شركة دليل للنفط، طورت شركة مرمول فالكون أول مركز تدريب محلي لعمليات الربط الكهربائي الهوائي المباشر، تتوافق معاييره مع لوائح العمل في خطوط الجهد الكهربائي المتوسط (33 كيلوفولت).

فيما تتضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية إنشاء مختبر للمعايرة والقياس والذي يعد عنصرا مكملاً لخدمة الربط الكهربائية. يعمل المختبر على تقييم الأدوات المستخدمة لتأمين سلامتها وضمان صلاحيتها لأداء هذه المهام. مع أهمية توفير خدمات الصيانة المستمرة والدقيقة المعدات والأدوات المستخدمة. وستساهم هذه الخطوة في تقليل التكلفة بصورة واضحة.

ويعكس الانجاز الذي حققته شركة مرمول فالكون وقطاع خدمات النفط والغاز حجم الشراكة الحقيقية مع شركة دليل للنفط ومساهمة خبراء ومهندسي الشركة ودعمهم المستمر. وستفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة لقطاع النفط والغاز في سلطنة عمان من موردين ومشغلين.

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