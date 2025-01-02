يحدد الدليل بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام.

يضع الدليل قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.

دبي: في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، يلعب "دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد" الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دوراً حيوياً في توجيه مختلف الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين وكبار تجار التجزئة والمستهلكين بمن فيهم أفراد المجتمع نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تساهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.

ويعد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل. كما يحظر القرار استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها، مهما كانت المواد المصنوعة منها. ودخل القرار حيز التنفيذ من 1 يناير 2024.

وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يأتي (دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد) في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك. ويعد الدليل وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات. وقد حدد الدليل بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق".

وأضافت سعادتها: "جاءت المخرجات والنتائج متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة ليصبح التسوق المستدام أولوية، من خلال تحسين نمط التسوق الاستهلاكي واختيار ممارسات أكثر استدامة، والتي رفعت كذلك من نسبة الاهتمام والوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والبيئة".

وتابعت الهرمودي: "أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، مما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة".

واختتمت الهرمودي: "أحدث الدليل تحولًا إيجابياً في مختلف المجالات وسيعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دوراً مهماً في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة".

ويساهم "دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد" في الحد من استهلاك تلك المنتجات في خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، بما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية.

ويتضمن الدليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ومن أهمها مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك كافة الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها.

كما يستعرض الدليل بدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم حظرها بموجب القرار المشار إليه. ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة.

وشمل الدليل كذلك على المنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من تطبيق الدليل، والتي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والطعام، وأكياس القمامة وأكياس الدواء وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب. ذلك بالإضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وفقاً لما يتم تحديده مع الجهات المعنية.

ويلقي "دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد" الضوء على أبرز التوجهات العالمية لمنتجات ذات الاستخدام الواحد في هذا المجال، وسلط الضوء على أهمية حظر تلك الأنواع من المنتجات بما يسهم في الحد من ارتفاع التلوث البلاستيكي.

يمكن الاطلاع على"دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد" من على الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة عن طرق الرابط (رابط).

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