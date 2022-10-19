تسهم الشراكة في زيادة إيرادت المطاعم عبر فتح قنوات بيع جديدة

المملكة العربية السعودية: أعلنت دليفركت، الشركة المتختصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسيط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 27 ألف موقع في 40 سوقاً في 60 دولة حول العالم، عن شراكتها مع منصة ذا شيفز السعودية التي تربط الجمهور بنخبة من المطاعم الراقية ومزودي الأطعمة، وذلك لمساعدة المطاعم على تعزيز إيراداتها من خلال زيادة قنوات مبيعاتها.

وعقدت دليفركت هذه الشراكة مع ذا شيفز بهدف تمكين المطاعم من إدارة طلباتها عبر الإنترنت من خلال منصة منفردة سهلة الاستخدام، حيث يجري التكامل بين ذا شيفز وبين نظام إدارة الطلبات لدى المطاعم من خلال دليفركت.

وبهذا فإن الطلبات التي تتم عبر الإنترنت من خلال منصة ذا شيفز تندمج مباشرة مع نظام نقطة البيع في المطعم، ما يعني أن بوسع مالكي المطاعم الحصول على نظرة شاملة لجميع الطلبات من خلال جهاز واحد. كما ترسل دليفركت تحديثات آلية بحالة الطلبات إلى منصة ذا شيفز في نفس الوقت، ليستطيع مالكو المطاعم من إدارة قوائم الطعام لديهم وتحديثها على ذا شيفز مباشرة من خلال نظام نقطة البيع لديهم.

في هذا السياق قال ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط: "لطالما حرصنا على تحقيق هدفنا بتمكين المطاعم من الازدهار والتقدم عبر تعزيز إيراداتها وتحسين كفاءتها التشغيلية وإنتاجية طواقم العمل فيها، حتى تتمكن من رفع مستوى رضا العملاء. وتأتي شراكتنا مع منصة ذا شيفز لترسخ التزامنا تجاه دعم قطاع الأغذية والمشروبات بالمملكة العربية السعودية، وتسد الفجوة بين منصات التوصيل وأنظمة نقاط البيع لتنفي الحاجة لإعادة إدخال الطلبات الإلكترونية بشكل يدوي – الأمر الذي يوفر وقت طاقم العمل ويقلل من حدوث الأخطاء."

بدوره قال عبد الرحمن المرشد، المؤسس المشارك ونائب رئيس منصة ذا شيفز: "يجلب التعاون بين منصتين فريدتين وقويتين مثل دليفركت وذا شيفز العديد من الفرص الواعدة في السوق. وبفضل المعرفة العميقة والخبرة الواسعة لدى الطرفين، سيصبح بوسع المطاعم الاستفادة وزيادة مبيعاتها والثقة بأن عملاءها سيحظون بتجربة سلسة في طلب وجباتهم."

يتاح هذا الدمج لكافة عملاء منصة ذا شيفز اعتبارًا من اليوم، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا الرابط.

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