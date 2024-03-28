دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعت شركة "دريك آند سكل انترناشونال" المساهمين إلى حضور اجتماع جمعيتها العمومية التي ستعقد في 1 إبريل (بعد أن تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الذي انعقد في 27 مارس). وسيعقد الاجتماع حضورياً في فندق "جلف كورت بيزنيس بيه دبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال التسجيل إلكترونياً للمشاركة فيها عن بعد، حيث ستناقش الجمعية عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحدٍ أقصى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. المهندس شفيق عبد الحميد على جاهزية الشركة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية والتي تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين على هيئة صكوك الزامية التحويل الى أسهم.

وفي شرحٍ مفصل عن جدوى هذه الهيكلة، أشار المهندس شفيق عبد الحميد إلى أن ما أضافته عملية إعادة الهيكلة من قيمة، يكمن فيما ذكر أعلاه والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة تشمل: دريك أند سكل الهندسية وباسافانت للطاقة والبيئة، دريك أند سكل للنفط والغاز بالإضافة الى دريك أند سكل للتطوير.

كما أشار إلى أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ومن بين أبرز المواضيع التي سوف يتضمنها جدول انعقاد الجمعية:.

الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس المال وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارتها . الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلته، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديونها واعتمادها من الجمعية. الموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

ومن جهة أخرى، يُشار إلى أن "دريك آند سكل" تعاونت مع مجموعة من الشركاء ساهموا بشكل كبير في خطة إعادة الهيكلة ومن ضمنها " Aaronite" مستشار إعادة الهيكلة ، و" Trussbridge" كمستشار مالي ورئيس لإعادة الهيكلة، وكلاً من مكتب "هادف وشركاه"، ومكتب " “Allen & Overy LLPكمستشارين قانونيين، بالإضافة إلى "دار الشريعة" للاستشارات القانونية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هذا إلى جانب " Linklaters" كمستشار قانوني للدائنين، وشركة" Deloitte" كمستشار مالي للدائنين، و" INP " للمحاماة لتقديم الاستشارة حول زيادة رأس المال، و"كيه بي أم جي" المسؤولة عن تقديم استشارات التقييم المالي و"بنك الإمارات دبي الوطني" باعتباره مديراً للإصدار فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

نبذة عن شركة دريك اَند سكل الإماراتية

تعد "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى، لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم عبر قطاعات رئيسية تتمثل في الكهرو ميكانيكية والتصميم المتكامل والهندسة والبناء لقطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز.وتلتزم الشركة بمطابقة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة حول توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة، وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية، لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة. وتواصل الشركة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة، استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف. وتسير الشركة بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي، ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 135 عاماً من الزمن.

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