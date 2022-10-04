والتي تهدف إلى توفير المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا المالية والإشراك المالي للتركيبة السكانية غير مشمولة الخدمات في المنطقة.

الدوحة، قطر: دخلت سي واليت، شركة ناشئة متخصصة في معالجة المدفوعات ومقرها قطر، في شراكة مع إم تو بي للتكنولوجيا المالية، وهي أكبر شركة بنية تحتية لواجهة برمجة التطبيقات في آسيا، لإتاحة خدمات بطاقات الدفع المسبق متعددة العملات في قطر. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز ذكاء التكنولوجيا المالية، والإشراك المالي، والخدمات ليس فقط للأغلبية التي لا تتعامل مع البنوك ولكن أيضًا للمقيمين في قطر والمواطنين والشركات.

تأسست سي واليت في عام 2019، وبدأت عملياتها باستخدام المحافظ الرقمية والبطاقات المدفوعة مسبقًا لتبسيط عملية إرسال الأموال واستلامها داخل قطر. من خلال التطبيق، حيث يمكن للمستخدم تلقي الرواتب في الوقت المحدد، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت وغير المتصلة، والمتنقلة، ودفع الفواتير، وشراء البقالة من المتاجر المحلية والدولية، وإرسال الأموال إلى الوطن، في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق واحد.

يعمل أكثر من 25 مليون عامل أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة. يعمل ما يقرب من 10 ملايين شخص في قطاع البناء ويعمل الباقون في الخدمة المنزلية والتجزئة وقطاعات أخرى. يوجد في قطر أكثر من مليون عامل أجنبي. وبسبب الفرص الاقتصادية الأفضل من تلك الموجودة في بلدانهم الأصلية، فإن فرص العمل هذه تمكن المهاجرين من إعالة أسرهم مالياً. يذهب ثلثا التحويلات من المنطقة إلى جنوب آسيا والتي تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار كل عام.

"لن توسع الشراكة نطاق عروض منتجات سي واليت فحسب، بل ستحدث أيضًا ثورة في الصناعة المالية من خلال تمكين الأفراد في المنطقة من تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم رقميًا بسهولة وكفاءة من منازلهم بدلاً من نقل النقود إلى منفذ مزود الخدمة. يتماشى هذا الأمر مع هدفنا المتمثل في التمكين الرقمي وتمكين وتعليم العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض وغير المتعاملين مع البنوك والمساعدين المنزليين والعمال ذوي الياقات الزرقاء في المنطقة من استخدام هذه البطاقات. قال مايكل جافير، المدير التنفيذي ومؤسس سي واليت: "نحن سعداء حقًا بإطلاق خدمات سي واليت في قطر، ولأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أوجه تشابه تنظيمية وديموغرافية، فإننا نتطلع قريبًا إلى التوسع في الدول الشريكة الأخرى أيضًا".

علق الدكتور عبد المحسن عبد الله اليافعي مدير العمليات والشريك المؤسس في شركة سي واليت. "إنجاز كبير آخر وهذه المرة مع إم تو بي"، "من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع إم تو بي، سيتمكن مستخدمونا من الاستمتاع باستخدام بطاقتهم الافتراضية المدفوعة مسبقًا الصادرة عن سي واليت. إننا نُثمِّن عالياً هذه الشراكة التي ستسهل هدفنا المتمثل في تضمين الجميع في نظامنا الايكولوجي دون السماح بتخلف أحد عن الركب. من خلال بطاقتنا الافتراضية المدفوعة مسبقًا، سيكون الجميع قادرين على امتلاك بطاقة خاصة به بغض النظر عن امتلاكهم لحساب مصرفي أم لا ".

"آمل أن تسمح لنا هذه الشراكة بالنمو جنبًا إلى جنب مع إم تو بي وأن نكون قادرين على تحقيق أكثر من ذلك. بصفتنا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فإننا نقدم حلولًا فريدة من أجل دفع التنويع الاقتصادي في قطر، وهو أحد الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وسيكون أحد أفضل الحلول المبتكرة المتقدمة التي ستمكن عملائنا من تجربة مفهومنا الجديد. سيكون حديث المدينة وسيكون الحل النهائي للجميع تقريبًا ".

قالت فاناثي موهاناكريشنان، رئيس شركة إم تو بي للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن متحمسون للغاية للشراكة مع سي واليت لتمكين الوصول إلى المنتجات المالية المحرومين منها بشكل أفضل. نحن لا نتردد في مسعانا لتمكين الشركات الناشئة من خلال المشاركة في إنشاء تجارب دفع استثنائية لتلبية احتياجات العميل النهائي باستخدام التكنولوجيا أولاً".

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حول شركة سي واليت:

تُعد سي واليت شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية حائزة على جوائز مع المبادئ الأساسية لكشوف المرتبات والدفع والتحويلات، مما يسمح للمستخدمين بتلقي رواتبهم في الوقت المحدد وإجراء المعاملات عبر الإنترنت وغير المتصلة وإرسال الأموال في أي وقت وفي أي مكان بأي عملة. تتماشى الشركة مع أهداف ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) للأمم المتحدة لدعم الإشراك المالي ومحو الأمية المالية من خلال تعزيز مجتمع غير نقدي دون السماح بتخلف أحد عن الركب.