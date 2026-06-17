دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لشركة دبي للاستثمار، عن استكمال المرحلة الأخيرة من تسليم الفلل في مشروع "دانه بيى"، المشروع الساحلي متعدد الاستخدامات في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وذلك عبر تسليم جميع فلل المشروع.

ويأتي هذا الإنجاز بعد الانتهاء من تسليم 171 فيلا على اليابسة، إضافة إلى 18 فيلا على كاسر الأمواج. وبذلك أتمّت الشركة تسليم جميع الفلل البالغ عددها 189 فيلا. وتشمل الوحدات السكنية المُسلّمة مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفلل المكونة من 3 و4 و5 غرف نوم، إلى جانب فلل فاخرة مطلة على الشاطئ. وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وخدمات المباني والتشطيبات الداخلية والبنية التحتية الخارجية لكافة الوحدات.

قال عبيد السلامي، مدير عام دبي للاستثمار العقاري: "يعد استكمال فلل مشروع "دانه بيي" وجاهزيتها للتسليم خطوة رئيسية في مسار تطوير المشروع. ويعكس هذا الإنجاز المستوى العالي من كفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف مراحل التطوير والتسليم، إلى جانب التزامنا بالجدول الزمني المحدد. ومع اكتمال فلل المشروع، نواصل تطوير مجتمع متكامل على الواجهة البحرية يجمع السكن والضيافة والتجزئة ومقومات أسلوب الحياة العصري، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة.

يشهد البرج السكني في المشروع، الذي يضم 143 شقة موزعة على 19 طابقاً، تقدماً ملحوظاً في أعمال الإنشاء. إذ اكتملت أعمال الأساسات والبنية التحتية، فيما بلغت نسبة إنجاز الهيكل العلوي نحو 78%. كما تتواصل أعمال الواجهات والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية والتشطيبات الداخلية في مختلف الطوابق. وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في البرج نحو 38%، ما يمثل تقدماً ملحوظاً ضمن البرنامج التنفيذي للمشروع.

وتتقدم أعمال مرافق الضيافة في المشروع، مع تجاوز نسبة الإنجاز 30%، ما يعزز مكانة "دانه بيي" كوجهة ساحلية متكاملة. صممت هذه المرافق لاستكمال تجربة السكن ودعم قطاع السياحة والترفيه في رأس الخيمة. كما تتواصل أعمال البنية التحتية الخارجية والمساحات الخضراء والممرات والمرافق المجتمعية، تمهيداً للتشغيل التدريجي لمكونات المشروع.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع:

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,724 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة23,28 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى الشركة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة. تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى الشركة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

نبذة عن دبي للاستثمار العقاري:

تُعد شركة "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة "دبي للاستثمار" ش.م.ع، واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات، وتمتلك سجلًا حافلًا في تقديم مشاريع سكنية وتجارية وصناعية عالية الجودة. تأسست الشركة عام 2006 بهدف بناء محفظة متكاملة من الأصول العقارية التي توفر فرص استثمارية طويلة الأجل في السوق الإماراتي، وتتمتع بنوك أراضٍ استراتيجية في دبي وأبوظبي والشارقة مخصصة لمشاريع مستقبلية يتم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات السوق وتوجهاته. وتسعى "دبي للاستثمار العقاري" باستمرار إلى تقديم مشاريع مبتكرة ترتقي بتجربة المعيشة والعمل في الدولة، مع التركيز على الجودة والتصميم المعماري المتميز وتوفير بيئات حضرية متكاملة تعكس التزامها بالتميز والابتكار في قطاع العقارات.

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