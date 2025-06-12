دبي، الإمارات العربية المتحدة – جددت دبي للاستثمار ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز DIC)، اتفاقية توفير السيولة لأسهمها مع شركة "إكس كيوب" ذ.م.م (xCube) لتستمر بالعمل كموفر سيولة على أسهمها.

تواصل دبي للاستثمار تعزيز مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة قيمة المساهمين ورفع كفاءة الأداء في السوق. ويعكس تجديد شراكتها مع "إكس كيوب" كمزود للسيولة التزام الشركة بهذه الأهداف، عبر تعزيز سيولة الأسهم المدرجة وضمان ثقة المستثمرين فيها.

علق خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، قائلاً: "يُجسّد تجديد الاتفاقية مع 'إكس كيوب' التزام المجموعة الراسخ نحو تعزيز السيولة في السوق وخلق قيمة مستدامة للمساهمين. فقد أسفر التعاون بين الجانبين خلال العام الماضي عن ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول، مدعومًا بأداء مالي قوي للمجموعة، مما عزز ثقة المستثمرين في أسهمنا."

وعلّق سعد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس كيوب"، قائلاً: "يُجسّد تجديد شراكتنا مع دبي للاستثمار فاعليةَ توفيرِ السيولةِ المنضبط القائمِ على البيانات. ونفخرُ بدورِنا في تعزيزِ أداء السهم، كما نُؤكّد مجدداً التزامنا بدعم جودة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين."

نبذه عن دبي للاستثمار

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.

نبذه عن شركة "إكس كيوب" ذ.م.م:

"إكس كيوب"، الشركة الرائدة في صناعة السوق والوساطة المالية ومقرها دبي، وتعتبر أكبر صانع سوق في سوق دبي المالي. تقدم الشركة خدمات متكاملة للجهات المُصدرة لتعزيز السيولة وزيادة قيمة المساهمين، بالإضافة إلى منصة وساطة مالية إلكترونية مُبتكرة مصممة لتحسين أداء أسواق رأس المال على المدى الطويل من خلال تمكين المستثمرين. وتتميز منصتها بالشمولية وسهولة الاستخدام، حيث توفر وصولاً سريعًا وآمنًا إلى الأسواق المالية دون متطلبات مالية معقدة، مما يجعل الاستثمار بسيطًا وفعالًا ومتاحًا للجميع.

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