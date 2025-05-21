دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تعزيز ريادتها في مجال التصنيع عبر مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات" لهذا العام. وتستعرض المجموعة القدرات واسعة النطاق لشركاتها عبر جملة من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزجاج والألمنيوم والصلب والمعادن والإضاءة والبوليسترين والأدوية.

وتسلط هذه المشاركة الضوء على مساهمات الشركات الرائدة التابعة للمجموعة في تعزيز قطاع التصنيع في الدولة، بما في ذلك شركة الإمارات للزجاج، والإمارات لألواح الزجاج المسطح، والإمارات لأنظمة المباني الحديدية، ومصنع الإمارات للسحب، وشركة وايت ألومنيوم للسحب، وشركة معادن الخليج الفنية، وشركة الإمارات اكستروديد بوليستيرين، وشركة لايتك للصناعة، وجلوبال فارما. وتواصل هذه المؤسسات التعاون على نحو وثيق للمساهمة على نحو محوري في دفع مسار التحول الصناعي وتعزيز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد التجارة العالمي.

وحصدت جلوبال فارما، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، جائزة معايير الجودة، فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز هذه الجائزة على المصانع التي تحافظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها كأولوية استراتيجية في منظومتها الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى التميز في الامتثال لمعايير الصناعة ومعايير الأمن والسلامة. كما وقعت جملة من الشركات التابعة لدبي للاستثمار مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجموعة من الشركاء الدوليين بهدف تعزيز مسار التطور التكنولوجي والارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد لعمليات التصنيع.

وتواصل دبي للاستثمار تصدير المنتجات المصنعة في شركاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأسواق الدولية، ملتزمة بأعلى معايير الجودة والاستدامة العالمية. ويؤكد النهج المتكامل للمجموعة في مجالات الابتكار وتوطين عمليات التصنيع وتأسيس الشراكات الاستراتيجية، إرثها الرائد كواحدة من أهم شركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد منتدى "اصنع في الإمارات" منصة فاعلة لتمكين دبي للاستثمار من تعزيز إرثها المتمثل في التميز الصناعي، والتأكيد على التزاماتها في مجال الاستدامة، وتأسيس منظومة تعاونية تستشرف مستقبل التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وتكتسب مشاركة هذا العام أهمية إضافية نظراً لتزامنها مع احتفال دبي للاستثمار بمرور 30 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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